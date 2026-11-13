«Özbekistan futbol oynamayı bilmiyor»: CSKA'nın eski oyuncusundan sansasyonel açıklama

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«Özbekistan futbol oynamayı bilmiyor»: CSKA'nın eski oyuncusundan sansasyonel açıklama

Moskova CSKA kulübünün eski futbolcusu Vladimir Ponomaryov Rusya ve Özbekistan milli takımları arasında oynanan hazırlık maçı (3:2) hakkında sansasyonel ve sert açıklamalarda bulundu. Valeriy Karpin yönetimindeki takım, maç sırasında 0:2 geriye düşmesine rağmen, sonunda irade göstererek durumu lehine çevirmeyi başarmıştı.

«Özbekistan futbol oynamayı bilmiyor»

Basında geniş yankı uyandıran karşılaşmanın ardından emektar futbolcu, Rusya milli takımının oyunundan duyduğu memnuniyetsizliği gizlemedi. Ona göre, rakibin seviyesi düşük olmasına rağmen Rus futbolcular çok zor

landılar:

«Kendimi sirkte gibi hissettim. Çünkü gördüklerim, sirkteki ayıların hokey oynamasını hatırlattı. Böyle bir rakibin kalesine 5 gol atmak gerekirdi. Özbekistan milli takımı futbol oynamayı hiç bilmiyor. Biz ise böyle seviyesiz bir takıma karşı bir buçuk devre uğraştık, hatta kendi kalemize gol bile attık. Eğer mağlup olsaydık, bu bir utanç olurdu», dedi Ponomaryov Rusfootball yayınına verdiği röportajda.

Maç detayları ve istatistikler

Bilgiler ve detaylar

Maç skoru

Rusya — Özbekistan: 3:2

Maçın seyri

Özbekistan 2:0 öne geçti, Rusya irade göstererek kazandı

Teknik direktör

Valeriy Karpin (Rusya milli takımı)

Eleştirmen görüşü

Vladimir Ponomaryov (Eski CSKA oyuncusu) oyundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi

Tartışmalar ve kamuoyu tepkisi

Rus emektar futbolcunun bu sert ve tartışmalı açıklamaları sosyal medyada ve spor portallarında geniş çaplı tartışmalara yol açıyor. Taraftarlar ve uzmanlar, her hazırlık maçında rakibe saygı duyulması gerektiğini ve Özbekistan milli takımının son yıllarda önemli bir gelişim kaydettiğini vurguluyor.

Buna rağmen, Valeriy Karpin'in öğrencilerinin savunmadaki hatalarının ve maçın başındaki durgunluklarının uzmanlar tarafından eleştirilmesinin doğal bir durum olduğu belirtiliyor.

Sizce Rus eski futbolcunun Özbekistan milli takımı hakkındaki bu sert ve ağır sözleri ne kadar haklı? Yorumlarınızı aşağıda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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