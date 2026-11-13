Özbekistan U-20, zorlu maçta Venezuela genç takımıyla berabere kaldı

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Özbekistan U-20, zorlu maçta Venezuela genç takımıyla berabere kaldı

Özbekistan U-20 genç millî takımı, bir sonraki uluslararası hazırlık maçını oynadı. Venezuela U-20 millî takımına karşı gerçekleşen zorlu ve yoğun mücadelede kazanan çıkmadı — 2:2.

Gollerle dolu ikinci yarı ve iradeli performans

İlginç ve mücadeleci geçen karşılaşma boyunca temsilcilerimiz sahada karakterlerini ortaya koyarak önemli gollere imza attılar. Özbekistan genç takımında aktif rol oynayan Davron To‘laganov (56. dakika) ve Shorahim Shorahmedov (64. dakika) rakip kaleyi havalandırarak skoru eşitlemeyi ve öne geçmeyi başardılar.

Maç detayları

Veriler ve istatistikler

Statü

Uluslararası hazırlık maçı

Skor

Özbekistan U-20 — Venezuela U-20 — 2:2

Gol sahipleri

Davron To‘laganov (56'), Shorahim Shorahmedov (64')

İlk 11 kalecisi

Nematillo Rustamjonov (21)

Sahaya çıkan ilk 11 ve yedek oyuncu seçenekleri

Teknik direktör bu maçta oyuncuların potansiyelini test ederek bir dizi değişiklik gerçekleştirdi.

Özbekistan U-20 ilk 11'i: 21. Nematillo Rustamjonov, 2. Shorahim Shorahmedov, 4. Behruz Kopaysinov, 6. Diyor Ermanov, 7. Quvonch Abrayev, 11. Ulug‘bek Maratov, 13. Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 14. Behruz Abdusattorov, 17. Quvonishbek Saydaliyev, 19. Muhammadali Dilshodbekov, 22. Davron To‘laganov.

Yedek kulübesindeki oyuncular: Yusufxonov, Musohonov, Mahmudjonov, Najmiddinov, Soliyev, Omonkeldiyev, Ashurboyev, Shukurullayev, Bohodirhonov, Yusupov, Quvanishbayev, Abdurasulov.

Karşılaşma, genç futbolcularımızın uluslararası arenada tecrübe kazanmaları ve gelecekteki resmî turnuvalara hazırlanmaları yolunda önemli bir adım oldu.

Sizce Özbekistan U-20 millî takımının gelecekteki resmî turnuvalardaki şansı nedir? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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