Özbekistan U-20, zorlu maçta Venezuela genç takımıyla berabere kaldı
Özbekistan U-20 genç millî takımı, bir sonraki uluslararası hazırlık maçını oynadı. Venezuela U-20 millî takımına karşı gerçekleşen zorlu ve yoğun mücadelede kazanan çıkmadı — 2:2.
Gollerle dolu ikinci yarı ve iradeli performans
İlginç ve mücadeleci geçen karşılaşma boyunca temsilcilerimiz sahada karakterlerini ortaya koyarak önemli gollere imza attılar. Özbekistan genç takımında aktif rol oynayan Davron To‘laganov (56. dakika) ve Shorahim Shorahmedov (64. dakika) rakip kaleyi havalandırarak skoru eşitlemeyi ve öne geçmeyi başardılar.
Maç detayları
Veriler ve istatistikler
Statü
Uluslararası hazırlık maçı
Skor
Özbekistan U-20 — Venezuela U-20 — 2:2
Gol sahipleri
Davron To‘laganov (56'), Shorahim Shorahmedov (64')
İlk 11 kalecisi
Nematillo Rustamjonov (21)
Sahaya çıkan ilk 11 ve yedek oyuncu seçenekleri
Teknik direktör bu maçta oyuncuların potansiyelini test ederek bir dizi değişiklik gerçekleştirdi.
Özbekistan U-20 ilk 11'i: 21. Nematillo Rustamjonov, 2. Shorahim Shorahmedov, 4. Behruz Kopaysinov, 6. Diyor Ermanov, 7. Quvonch Abrayev, 11. Ulug‘bek Maratov, 13. Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 14. Behruz Abdusattorov, 17. Quvonishbek Saydaliyev, 19. Muhammadali Dilshodbekov, 22. Davron To‘laganov.
Yedek kulübesindeki oyuncular: Yusufxonov, Musohonov, Mahmudjonov, Najmiddinov, Soliyev, Omonkeldiyev, Ashurboyev, Shukurullayev, Bohodirhonov, Yusupov, Quvanishbayev, Abdurasulov.
Karşılaşma, genç futbolcularımızın uluslararası arenada tecrübe kazanmaları ve gelecekteki resmî turnuvalara hazırlanmaları yolunda önemli bir adım oldu.
Sizce Özbekistan U-20 millî takımının gelecekteki resmî turnuvalardaki şansı nedir? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!
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