Lemur kendisine benzeyen oyuncağı görünce şaşkınlıktan gözlerini kocaman açtı

Görüntülerde Neil, oyuncağı görür görmez gözlerini kocaman açıyor ve ona sıkıca sarılıyor. Ardından yumuşak arkadaşını bırakmayarak onunla birlikte battaniyenin üzerinde yuvarlanıp neşeleniyor.

San Francisco Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Neil adlı bir Coquerel sifakasına, kendisine benzeyen peluş bir oyuncak hediye edildi. Hayvanın hediyeyi gördüğündeki sevincini yansıtan video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hayvanat bahçesi yetkililerine göre oyuncağı ona bakıcılarından biri olan Lori hediye etti. Video, 12 Kasım'da San Francisco Hayvanat Bahçesi'nin sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Hatırlatmak gerekirse, 2026 yılının başlarında Japonya'da yaşayan Panch adlı bir makak yavrusu da peluş bir oyuncağa bağlanmasıyla internet kullanıcılarının sevgisini kazanmıştı. Annesi ona bakmayınca hayvanat bahçesi çalışanları Panch'e peluş bir orangutan oyuncağı vermişti. O günden sonra oyuncağı sürekli yanında taşıması ve ona sarılmasıyla çekilen videolar sayesinde ünlü olmuştu.