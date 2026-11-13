Gizli belgiler ifşa oldu: Putin'in dördüncü torununa ne isim verildi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ailesinde bir sevindirici olay daha yaşandı. Devlet başkanının küçük kızı Katerina Tihonova bir erkek çocuk dünyaya getirdi. “Agentstvo” yayın organı, sızdırılan nüfus kayıtlarına dayanarak bu haberi duyurdu. Bebeğe Adrian ismi verildi. Kendisi, Rusya Devlet Başkanı'nın dördüncü torunu olabilir.

Doğum detayları ve gizli tutma çabaları

Belirtildiğine göre, Adrian İgoreviç Tihonov 15 Ağustos 2025 tarihinde Moskova şehrinde dünyaya geldi. Çocuk, Devlet Başkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na bağlı Merkez Klinik Hastanesi'nde doğdu.

Dikkat çekici olan nokta, çocuğun doğum belgesinin neredeyse bir yıl sonra, bu yılın 10 Temmuz tarihinde verilmiş olmasıdır. Yayın organı, bu kadar uzun süreli gecikmenin, Putin ailesinin çocuğun doğumunu kamuoyundan gizleme isteğiyle bağlantılı olabileceğini tahmin ediyor.

Ayrıca Katerina Tihonova, doğum öncesi dönemde halka açık etkinliklere ağırlıklı olarak uzaktan katıldı. Özellikle doğumdan birkaç ay önce Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda video konferans yoluyla konuşma yaptı.

Adrian Tihonov hakkında bilgiler Detaylar Doğum tarihi 15 Ağustos 2025 Doğum yeri Moskova, Merkez Klinik Hastanesi Annesi Katerina Tihonova Muhtemel babası İgor Zelenskiy Verilen soyadı Annesinin soyadı — Tihonov

Ebeveynlik ve önceki ilişkiler

Çocuğun muhtemel babası, Bavyera Devlet Balesi'nin eski yöneticisi ve ünlü bale sanatçısı İgor Zelenskiy. “The Moscow Times” gazetesinin yazdığına göre, Katerina Tihonova 2017 yılından beri İgor Zelenskiy ile görüşmektedir.

“Vajniye İstorii”nin tespitine göre, Tihonova iki yıl içinde Münih'e 50 kereden fazla uçmuş ve Zelenskiy ile birlikte seyahat etmiştir. 2017 yılının Aralık ayında bu çiftten Elza adında bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. “Proyekt”in yazdığına göre, kız çocuğu doğum sırasında babasının soyadını almış olsa da, yurt dışı seyahatleri için annesinin soyadının yazılı olduğu pasaportu kullanmıştır.

Katerina, bundan önce Putin'in eski dostu ve “Ozero” kooperatifinden ortağı Nikolay Şamalov'un oğlu iş insanı Kirill Şamalov ile evliydi.

Putin'in diğer torunları ve yakınları

Vladimir Putin daha önce kamuoyu önünde torunları hakkında konuşmuştu. Özellikle 2017 yılının Haziran ayında ikinci torununun doğduğunu açıklamıştı.

Putin'in büyük kızı Mariya Vorontsova'nın iki oğlu var:

Roman – 2012 yılının Ağustos ayında Hollandalı iş insanı Jorrit Faassen'den doğmuştur. Andrey – 2017 yılının Nisan ayında “Novatek” yöneticisi Yevgeniy Nagorniy'den doğmuştur.

2025 yılının Haziran ayında Devlet Başkanı, ilk kez Pekin'den gelen bir bakıcısı olan torunundan bahsetti. Tahminlere göre, Katerina Tihonova'nın kızı Elza'dan bahsediyordu.

Ayrıca basında Putin'in eski jimnastikçi Alina Kabayeva'dan olan çocukları hakkında da bilgiler mevcuttur. “Dossier” merkezinin verilerine göre, 2015 ve 2019 yıllarında doğan İvan ve Vladimir adında iki oğulları vardır. Çocuklar, muhtemelen Devlet Başkanı'nın dedesi Spiridon Putin'in isminden alınan Spiridonov soyadını almışlardır. Putin'in Svetlana Krivonogih'ten olan evlilik dışı kızı olduğu tahmin edilen Yelizaveta ise Rudnova soyadını almış olup sosyal ağlarda Luiza Rozova takma adını kullanmıştır.

Sizce Vladimir Putin, torunları ve çocukları hakkındaki bilgileri neden bu kadar sıkı bir şekilde gizli tutuyor? Fikrinizi yorumlarda belirtin!