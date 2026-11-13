6 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla bisikletiyle ezdiği civcivin hayatını kurtarmak için tüm parasını harcadı

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6 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla bisikletiyle ezdiği civcivin hayatını kurtarmak için tüm parasını harcadı

Altı yaşındaki bir çocuğun küçük ama büyük bir sevgi gösteren davranışı birçok kişinin kalbine dokundu. Bisikletiyle yanlışlıkla bir civcivi ezdikten sonra, onu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya karar verdi.

Olaydan sonra çocuk kayıtsız kalmadı. Biriktirdiği tüm parasını alarak yaralı civcivi veterinere götürdü. Tek isteği, küçük kuşun hayatını kurtarmak ve ona yardım etmekti.

Çocuğun bu hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı. Birçok kişi, yaşına rağmen sergilediği sorumluluk bilincini ve küçük bir canlıya gösterdiği şefkati övgüyle karşıladı.

Bu olay, gerçek sevgi ve merhametin yaş tanımadığını bir kez daha hatırlattı. Bazen insanlığın en güzel örnekleri, işte böyle basit ve samimi hareketlerde gizlidir.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
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