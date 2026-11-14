Çin'de bir adam iki odalı daireyi 20 bin som'a satın aldı

Çin'de yaşayan bir adam, "Bekarlar Günü" (11.11) vesilesiyle düzenlenen özel bir çevrimiçi açık artırmada iki odalı bir daireyi sadece 11 yuana, yani yaklaşık 20 bin som'a satın aldı.

68,36 metrekarelik daire, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Hegang şehrinde bulunuyor. Daire, Alibaba Auction platformunda satışa sunuldu. Açık artırmaya katılmak için 1.677 kişi kayıt yaptırdı ve toplam 1.001 teklif verildi.

Satışlar 5 Kasım'da başladı. Başlangıç fiyatı 1 yuan olarak belirlendi ve her bir sonraki teklif 0,01 yuan artışla devam etti. Bu durumda en yüksek fiyat 11 yuan ile sınırlandırıldı. Bu meblağı ilk teklif eden alıcı kazanan ilan edildi. Açık artırma sadece 2 dakika 20 saniye sürdü.

Dairenin piyasa değerinin yaklaşık 40 bin yuan olduğu tahmin ediliyor. Açık artırmayı düzenleyen şirketin temsilcisinin açıklamasına göre, bu "Bekarlar Günü" vesilesiyle gerçekleştirilen bir reklam kampanyasıydı ve dairenin gerçek değeri ile alıcının ödediği tutar arasındaki fark platform tarafından karşılandı. Yani bu, mahkeme yoluyla satılan veya sıradan bir gayrimenkul açık artırması değildir.

Doğu Çin'den gelen alıcı, Hegang şehrine taşınmayı planlamıyor. Daireyi kış seyahatleri sırasında bir dinlenme yeri olarak kullanmak istiyor.

Ancak ev alıcıya sadece 11 yuana mal olmayacak. Mülkiyet hakkını tescil ettirmek için ek olarak yaklaşık 2 bin yuan tutarında vergi ödemesi gerekiyor. Bu nedenle dairenin nihai maliyeti başlıkta belirtilen tutardan çok daha yüksek olacaktır.