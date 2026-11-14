UEFA Uluslar Ligi: Hollanda evinde Yunanistan'a karşı 7 gollü galibiyet

Avrupa'da UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maçları hız kazandı. Oynanan karşılaşmalar taraftarlara bol gollü ve kıran kırana geçen anlar yaşattı. Özellikle Hollanda milli takımının kendi sahasındaki farklı galibiyeti haftanın en önemli olayı oldu.

Hollanda — Yunanistan: 7-0'lık sansasyonel galibiyet

Hollanda milli takımı kendi sahasında Yunanistan'ı konuk etti ve rakibine hiç şans tanımadı — 7:0.

Bu karşılaşmada ev sahibinin hücum futbolu herkesi hayran bıraktı. Özellikle Reijnders harika bir oyun sergileyerek hat-trick yaptı. Ayrıca Timber iki golle skora katkı sağlarken, Summerville ve Malen de birer gol atarak farklı galibiyete ortak oldular.

Hollanda — Yunanistan maçı detayları İstatistikler Skor 7:0 Goller Summerville (6'), Reijnders (12', 18', 33'), Timber (40', 59'), Malen (61') Maçın Yıldızı Reijnders (hat-trick)

Sırbistan — Almanya ve diğer maçların sonuçları

Hafta kapsamındaki bir diğer önemli mücadele Sırbistan ile Almanya arasında oynandı. Deplasmanda sahaya çıkan Almanya milli takımı rakibini 3:1 skorla mağlup etti. Almanların gollerini Wirtz ve Gruda atarken, bir gol de ev sahibi oyuncu Babic'in kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Sırbistan'ın tek golünü ise yine Babic kaydetti.

Hafta içerisinde alınan diğer sonuçlar ise şu şekilde:

Slovakya — İsviçre — 0:0 (berabere);

İskoçya — Kuzey Makedonya — 2:1 (McGinn duble yaptı, Kuzey Makedonya'nın golü Rastoder'den geldi).

Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki hafta maçları takımlar için daha belirleyici ve kritik bir öneme sahip olacak.

Sizce bu sezon Uluslar Ligi'nde şampiyonluğun en büyük adayı hangi milli takım? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!