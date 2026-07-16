Güney Koreya başkanlık adayı evini satarak evsiz kaldı

Güney Koreya başkanlık adayı Lee Jae-myung, kendisine ait tek daireyi sattığını ve şu anda kişisel bir konutu olmadığını açıkladı. Bu kararı, hükümetin konut politikasına olan güveni pekiştirmek amacıyla aldığını vurguladı.

Edinilen bilgiye göre, başkan adayı 1998 yılından beri yaşadığı 164 metrekarelik dairesini bu yılın şubat ayında satışa çıkardı. Ev, 2,9 milyar won (yaklaşık 1,9 milyon ABD doları) karşılığında alıcı buldu.

Lee Jae-myung, bu adımın emlak piyasasını düzenlemeye yönelik reformları pratikte desteklemeye ve vatandaşların hükümet politikasına olan güvenini artırmaya hizmet edeceğini belirtti.

Şu anda Güney Kore hükümeti, konut arzını iyileştirmek, yeni konut sayısını artırmak ve yatırım amaçlı boş tutulan daire sayısını azaltmaya yönelik reformları kararlılıkla sürdürüyor.