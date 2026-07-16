Güney Koreya başkanlık adayı evini satarak evsiz kaldı

·41·Dünya
Güney Koreya başkanlık adayı evini satarak evsiz kaldı

Güney Koreya başkanlık adayı Lee Jae-myung, kendisine ait tek daireyi sattığını ve şu anda kişisel bir konutu olmadığını açıkladı. Bu kararı, hükümetin konut politikasına olan güveni pekiştirmek amacıyla aldığını vurguladı.

Edinilen bilgiye göre, başkan adayı 1998 yılından beri yaşadığı 164 metrekarelik dairesini bu yılın şubat ayında satışa çıkardı. Ev, 2,9 milyar won (yaklaşık 1,9 milyon ABD doları) karşılığında alıcı buldu.

Lee Jae-myung, bu adımın emlak piyasasını düzenlemeye yönelik reformları pratikte desteklemeye ve vatandaşların hükümet politikasına olan güvenini artırmaya hizmet edeceğini belirtti.

Şu anda Güney Kore hükümeti, konut arzını iyileştirmek, yeni konut sayısını artırmak ve yatırım amaçlı boş tutulan daire sayısını azaltmaya yönelik reformları kararlılıkla sürdürüyor.

Жанубий КореяЛи Чжэ Мён
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin, orman yangınlarıyla mücadele için dronlu araç geliştirdiÇin, orman yangınlarıyla mücadele için dronlu araç geliştirdiBugün, 18:26«Öleceksek, birlikte öleceğiz»: Uçaktan dışarı çekilen yolcunun eşi olayı anlattı«Öleceksek, birlikte öleceğiz»: Uçaktan dışarı çekilen yolcunun eşi olayı anlattıBugün, 18:13Sesi duyuluyor ama kendisi görünmüyor: Yeni bir maymun türü keşfedildiSesi duyuluyor ama kendisi görünmüyor: Yeni bir maymun türü keşfedildiBugün, 18:07Parasailing faciası: Turist 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiParasailing faciası: Turist 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiBugün, 18:03Askerden dönen gencin ilk kucaklaşması tartışma yarattıAskerden dönen gencin ilk kucaklaşması tartışma yarattıBugün, 17:39Boru yığını taksinin üzerine devrildi, sürücü sağ kurtulduBoru yığını taksinin üzerine devrildi, sürücü sağ kurtulduBugün, 16:41
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı