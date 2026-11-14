NASA Ay ve Mars görevleri için yeni astronotlar arıyor

NASA, Ay'a uçacak, yüzeyinde çalışacak ve gelecekteki Mars görevlerine hazırlık sürecine katılacak yeni astronot adaylarını seçmeye başladı. Seçilen adaylar, Artemis programı kapsamındaki görevlerde yer alabilecek ve Ay'da uzun süreli insan faaliyetlerinin kurulmasına katkıda bulunabilecekler.

NASA'ya göre, astronot olmak isteyen adayların ABD vatandaşı olması ve akredite bir yükseköğretim kurumunda STEM alanlarından birinde yüksek lisans derecesine sahip olması gerekiyor. Bu alanlar arasında mühendislik, biyoloji, fizik ve bilgisayar bilimleri yer alıyor.

Ancak yüksek lisans derecesi yerine bazı alternatif nitelikler de kabul ediliyor. İlgili teknik bir alanda doktora programında en az iki yıl eğitim görmüş olmak, tıp alanında belirlenen bir dereceye sahip olmak veya tanınmış bir test pilotu okulunu bitirmiş olmak da şartları karşılayabiliyor.