NASA Ay ve Mars görevleri için yeni astronotlar arıyor
NASA, Ay'a uçacak, yüzeyinde çalışacak ve gelecekteki Mars görevlerine hazırlık sürecine katılacak yeni astronot adaylarını seçmeye başladı. Seçilen adaylar, Artemis programı kapsamındaki görevlerde yer alabilecek ve Ay'da uzun süreli insan faaliyetlerinin kurulmasına katkıda bulunabilecekler.
NASA'ya göre, astronot olmak isteyen adayların ABD vatandaşı olması ve akredite bir yükseköğretim kurumunda STEM alanlarından birinde yüksek lisans derecesine sahip olması gerekiyor. Bu alanlar arasında mühendislik, biyoloji, fizik ve bilgisayar bilimleri yer alıyor.
Ancak yüksek lisans derecesi yerine bazı alternatif nitelikler de kabul ediliyor. İlgili teknik bir alanda doktora programında en az iki yıl eğitim görmüş olmak, tıp alanında belirlenen bir dereceye sahip olmak veya tanınmış bir test pilotu okulunu bitirmiş olmak da şartları karşılayabiliyor.
Adayların ayrıca ilgili diplomayı aldıktan sonra kendi uzmanlık alanlarında en az üç yıllık iş tecrübesine sahip olmaları gerekiyor. Pilotlar için belirlenen uçuş saatleri, doktorlar için ise bazı durumlarda uzmanlık eğitimi (rezidans) deneyimi dikkate alınıyor.
Bunun yanı sıra adayların, NASA'nın uzun süreli uzay uçuşları için belirlediği tıbbi muayeneden başarıyla geçmeleri, liderlik, takım çalışması ve iletişim becerilerine sahip olmaları gerekiyor.
Başvurular 3 Aralık 2026 günü ABD Doğu Zaman Dilimi ile 23:59'a kadar kabul edilecek. NASA, yeni astronot adaylarını 2027 yılının sonuna kadar seçmeyi planlıyor.
Ajans, yeni nesil astronotların Ay yüzeyinde çalışmak, gelecekte orada kalıcı insan varlığını sağlamak ve Mars'a yapılacak insanlı uçuşlar için gerekli deneyim ve teknolojileri geliştirmek üzere görev alabileceğini belirtiyor.
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