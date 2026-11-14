Çarpıcı sonuçlar: UEFA Uluslar Ligi'nde Cuma günü neler yaşandı?

Avrupa'da UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları hız kazandı. Cuma günü oynanan maçlar taraftarlara bol gollü, sürpriz sonuçlu ve kıran kırana geçen anlar yaşattı.

Farklı galibiyetler ve çarpıcı sonuçlar

Haftanın en merkezi ve farklı skorlu maçlarından biri Hollanda ile Yunanistan arasında gerçekleşti. Kendi sahasında oynayan Hollandalılar, rakip kaleye cevapsız 7 gol atarak adeta hezimete uğrattı.

Ayrıca İzlanda milli takımı deplasmanda Bulgaristan'a acımadı — 0:5. Diğer yandan Andorra, Cebelitarık'ı iki gol farkla yenerken, Azerbaycan deplasmanda Lihtenştayn'ı tek golle mağlup etti. Estonya ise deplasmanda Lüksemburg'u geçti.

Uluslar Ligi 5. hafta Cuma sonuçları Skor Moldova — Kazakistan 2:1 Hollanda — Yunanistan 7:0 Sırbistan — Almanya 1:3 Slovenya — İsviçre 0:0 İskoçya — Kuzey Makedonya 2:1 Bulgaristan — İzlanda 0:5 Lüksemburg — Estonya 0:1 Slovakya — Faroe Adaları 2:2 Andorra — Cebelitarık 2:0 Lihtenştayn — Azerbaycan 0:1

Çekişmeli ve dengeli mücadeleler

Günün diğer maçlarında da skorlar oldukça heyecan vericiydi. Özellikle Almanya deplasmanda Sırbistan'ı 3:1 mağlup ederken, Moldova evinde Kazakistan'ı 2:1 yenerek önemli puanlar topladı. Slovakya ile Faroe Adaları arasındaki karşılaşma ise 2:2'lik gollü bir beraberlikle sonuçlandı.

Uluslar Ligi'nin bir sonraki karşılaşmaları, takımların gruptaki konumlarını belirleyecek kritik bir aşama olacak.

Sizce Cuma günü oynanan maçlar arasında en büyük sürpriz hangi takımın galibiyetiydi? Yorumlarda belirtin!