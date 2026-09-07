ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, beklenmedik bir şekilde Kiev'e resmi bir ziyarette bulundu. 5 Eylül'de Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Trump'ın elçileri, 6 Eylül'de Polonya üzerinden trenle Ukrayna'nın başkentine ulaştı ve Vladimir Zelenskiy ile savaşı durdurmaya yönelik sert bir siyasi diyaloğa başladı.

Moskova'dan Kiev'e yolculuk: İstasyondaki «Barış Ekspresi» ve Avrupa'nın katılımı

ABD temsilcilerinin ziyareti üst düzey diplomatik seviyede organize edildi:

İstasyonda karşılama: Tren, Kiev istasyonundaki panoda «Barış Ekspresi» yazısıyla karşılandı. Witkoff ve Kushner'i peronda Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov, «Halkın Hizmetkarı» fraksiyonu başkanı David Arahamiya ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov karşıladı;

Avrupa'nın “görünmez denetimi”: Görüşmelere sadece iki taraf değil, aynı zamanda Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın ulusal güvenlik başdanışmanları da doğrudan katıldı;

Uçuş kısıtlaması: Zelenskiy, Rusya'nın havaalanlarına yönelik saldırıları nedeniyle Amerikan heyetinin Kiev'e uçakla değil, trenle gelmek zorunda kaldığını belirtti.

Zelenskiy ile görüşme: «Patriot» şakası ve «Kiev rejimi» hediyesi

Görüşmeler, resmi kısmının yanı sıra beklenmedik sıra dışı anlara da sahne oldu:

«Kiev rejimi» yazılı tişörtler: Zelenskiy, Amerikalı konuklara sembolik bir hediye olarak üzerinde «Kiev rejimi» yazılı tişörtler takdim etti. Aynı kıyafetle toplantıya David Arahamiya da katıldı;

«Patriot sisteminden bile daha iyi»: Zelenskiy, heyetin geldiği sırada Kiev'in saldırıya uğramamasına atıfta bulunarak: «Sizler bugün hava savunma sistemimiz Patriot'tan bile daha etkili çalıştınız. Teşekkürler, sık sık gelin», — diyerek kinayeli bir minnettarlık ifade etti;

Psikolojik temas: Görüşmeler sırasında Zelenskiy ve Witkoff'un beden dilindeki birbirini yansıtan hareketleri (aynalama) basının gözünden kaçmadı.

Kushner ve Witkoff'un pozisyonu: Trump ne talep ediyor?

Amerikan tarafı, görüşmelerin sadece geçici bir ateşkes olmadığını vurguladı:

Sürdürülebilir barış konsepti: Jared Kushner'in belirttiğine göre, Trump onlara savaşı sadece durdurmayı değil, yeniden silahlı çatışma yaşanmaması için uzun vadeli ve sürdürülebilir barış şartlarını oluşturma talimatı verdi;

Görüşmelerin hızı: Steve Witkoff, Kiev'deki görüşmeyi «son derece anlamlı ve önemli» olarak nitelendirerek, ABD'nin süreç ne kadar sürerse sürsün çalışmaya hazır olduğunu belirtti;

Kiev'in kesin şartı: Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın ancak adil bir barışa ve Rusya'nın yeni bir saldırısını dışlayan gerçek garantilere razı olacağını vurguladı.

Savaş kışa kadar biter mi? Financial Times tahmini ve Donbas düğümü

Büyük yankıya rağmen, cephedeki gerçek durum gerginliğini koruyor:

Eski belgelerin güncellenmiş hali: «The Financial Times» verilerine göre, Trump'ın elçileri tamamen yeni bir plan değil, önceki projelerin güncellenmiş bir versiyonunu sundu;

Kışa kadar bitme ihtimali düşük: Ukrayna heyeti temsilcileri, görüşmelere rağmen savaşın kışa kadar duracağına şüpheyle bakıyor;

En ağır engel — Donbas: Ana sorun olarak Ukrayna kontrolünde kalan Donbas bölgeleri meselesi duruyor. Moskova oradan Ukrayna birliklerinin tamamen çekilmesini talep etmeye devam ederken, Kiev buna kesinlikle karşı çıkıyor.

Sizce, Trump'ın özel elçileri tarafından Moskova ve Kiev arasında başlatılan bu görüşmeler savaşı durdurmaya muktedir mi, yoksa Donbas ve güvenlik garantileri konusundaki anlaşmazlıklar diyaloğu tekrar çıkmaza mı sokacak? Kendi tahmin ve düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!