Dünyanın iki büyük süper gücü olan ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde son on yılın en önemli ve beklenmedik diplomatik olayı yaşandı. Çin lideri Şi Cinping'in 23 Eylül'de başlayan ABD ziyareti, sadece son 10 yılı aşkın süredir gerçekleşen ilk devlet ziyareti olarak değil, aynı zamanda Donald Trumpın diplomatik protokolü çiğneyerek Şi Cinping'i uçak merdivenlerinde bizzat karşılamasıyla başladı. Washington ve Pekin arasında haftalar süren gergin tartışmaların ardından Beyaz Saray, bu ziyarete «üst düzey diplomatik statü» vermeyi kabul etti.

«Xinhua» ajansının haberine göre liderler, Ukrayna krizi, Orta Doğu'daki gerilim ve Kore Yarımadası'ndaki güvenlik konularında ciddi görüş alışverişinde bulundular. Beyaz Saray'daki görüşmelerin ardından Donald Trump, gazetecilere Şi Cinping ile gerçekten dostane ve harika ilişkiler kurulduğunu vurgulayarak beklenmedik ve esprili bir açıklama yaptı: «Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Granite büyük ilgi gösterdi. O, taş konusunda gerçek bir uzman ve kaliteli graniti çok seviyor!». Ancak ziyaretin perde arkasında daha ciddi jeopolitik süreçlerin yattığı ortaya çıktı: The Wall Street Journal gazetesinin kaynaklarına göre, Trump yönetimi Pekin ile Çin'in hızla genişleyen nükleer cephaneliği ve nükleer denemelere ilişkin 30 yıllık yasağa uyulması konusunda gizli görüşmeler yürüttü.

Peki, 10 yıl sonra gerçekleşen bu üst düzey buluşma Ukrayna krizinin ve küresel güvenliğin kaderini ne yönde değiştirecek, Trump'ın merdivenlerdeki nezaketi ne anlama geliyor ve gizli nükleer diyalog dünyayı yeni bir dengeye taşıyacak mı?

«Protokol ihlali, gizli nükleer görüşmeler ve Beyaz Saray diplomasisi»: Görüşmenin 5 ana noktası

Trump ve Şi Cinping arasındaki görüşmeye dair en önemli gerçekler ve sonuçlar:

10 yıl içindeki ilk üst düzey devlet ziyareti: ÇHC lideri, on yılı aşkın bir aradan sonra ABD'ye resmi devlet ziyaretiyle geldi (23–25 Eylül);

Trump tarafından çiğnenen diplomatik protokol: ABD başkanı, alışılagelmiş prosedürü bir kenara bırakarak Çin liderini havaalanında uçağın merdivenlerinde bizzat karşıladı;

Ukrayna ve Orta Doğu tartışması merkezde: İki lider, Ukrayna krizi, Orta Doğu ve Kore Yarımadası'ndaki gerilimleri kapsamlı bir şekilde ele aldı;

Perde arkasındaki «nükleer anlaşma»: WSJ yazısına göre Washington, Çin'in hızla genişleyen nükleer silahları ve deneme yasağı konusunda gizli görüşmeler gerçekleştirdi;

Kişisel dostluk ve «granit şakası»: Trump, ilişkilerin karşılıklı saygıya dayandığını belirterek Şi Cinping'in taş ve granite olan ilgisine özel bir vurgu yaptı.

ABD ve Çin liderlerinin buluşması: Dış protokol ve perde arkasındaki gerçek konuların karşılaştırması

Beyaz Saray'daki görüşmelerin açık beyanları ve gizli gündem analizi:

Kriterler ve yönelimler Kamuya açık beyanlar ve resmi diplomasi Perde arkasındaki gerçek gündem (WSJ ve analistler) Karşılama statüsü «Üst düzey diplomatik statü», Trump'ın bizzat merdivenlere çıkması Haftalarca süren statü tartışmaları ve diplomatik pazarlıklar Ukrayna krizi Tarafların «görüş alışverişi» ve durum değerlendirmesi Savaşı durdurma şartları, Pekin'in tarafsızlığı ve baskı mekanizmaları Nükleer güvenlik Resmi beyanlarda kısaca değinilen veya kapalı tutulan Çin'in nükleer stoklarının genişlemesi ve 30 yıllık deneme kısıtlamaları üzerine gizli görüşmeler Orta Doğu ve Tayvan/Kore İstikrar ve bölgesel barış meseleleri Basra Körfezi'ndeki gerilim ve deniz yolları güvenliği Kişisel ilişkiler «Harika ilişkiler», dostluk ve «granit hakkındaki şakalar» Ekonomik ve teknolojik pazarlar üzerindeki sert rekabet dengesi

Jeopolitik uzmanlık: Trump neden Şi Cinping'e bu kadar büyük bir saygı gösterdi?

Uluslararası siyaset bilimcilerin, diplomatların ve Wall Street analistlerinin sonuçları:

«Merdivenlerdeki nezaket» — kişisel diplomasi yöntemi: Donald Trump her zaman kişisel iletişim ve görsel saygı yoluyla büyük anlaşmalara varmayı hedefler; Şi Cinping'i merdivenlerde bizzat karşılamak, Pekin'e verilen çok güçlü ve olumlu bir sinyal olup, görüşmeler öncesinde Çin tarafının güvenini kazanmaya yönelik bir adımdır;

Ukrayna düğümünü çözmede Pekin'in rolü: Washington, Çin'in Rusya üzerindeki etkisi olmadan Ukrayna'daki savaşı durdurmanın imkansız olduğunu iyi biliyor; Trump ve Şi Cinping'in bu konuda baş başa görüş alışverişinde bulunması, cephedeki gelecekteki müzakere formatını belirleyebilir;

Nükleer cephanelik endişesi: Son yıllarda Çin, nükleer üçlüsünü benzeri görülmemiş bir hızla geliştiriyor; ABD için Pekin'i 30 yıllık küresel nükleer deneme yasağı konvansiyonu çerçevesinde tutmak ve yeni bir silahlanma yarışını önlemek hayati bir görevdir;

Küresel pazarlar için nefes alma alanı: İki ekonomik dev arasındaki doğrudan açık diyalog, ticaret savaşları ve gümrük vergileri konusundaki endişeleri geçici olarak hafifleterek dünya borsaları ve petrol fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.

Washington'daki bu 10 yıllık tarihi buluşma, ABD ve Çin rekabetinin yeni bir diyalog ve uzlaşma dönemine girdiğinin bir göstergesidir.

Sizce Trump ve Şi Cinping'in yüz yüze görüşmeleri Ukrayna'daki krizi daha hızlı sona erdirmek için bir teşvik olabilir mi? ABD başkanının Çin liderini bizzat merdivenlerde karşılamasını ve granit hakkındaki sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetini değiştiren bu önemli analizi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!