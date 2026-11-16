Dağıstan'da 6 metre yükseklikte mahsur kalan kedi, yerel halkın yardımıyla kurtuldu

Dağıstan'da sıra dışı bir duruma düşen kedi, yerel halkın yardımıyla hayatta kaldı. Altı metre yükseklikteki barfikste mahsur kalan hayvan, aşağı inemeyince bir süre insanların yardımına ihtiyaç duydu.

Görgü tanıklarına göre kedi, barfiksten inmeye çalışırken demir kısmında 30 kereden fazla barfiks çekti. Ancak yükseklik ve zor durum nedeniyle kendi başına aşağı inmeyi başaramadı.

Hayvanı kurtarmak için çevre sakinleri birlikte harekete geçti. Barfiksin altına büyük bir paket gererek kedinin güvenli bir şekilde inmesini sağlamaya çalıştılar. Böylece insanların karşılıklı yardımlaşması ve duyarlılığı sayesinde kedi, tehlikeli durumdan kurtarıldı.

Olay, yerel halkın nezaketini ve hayvanlara olan ilgisini gözler önüne serdi. Bazen basit bir yardım bile bir canlının hayatını kurtarabilir. Dağıstan'daki bu durum, insanlığın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattı.