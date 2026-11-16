Dağıstan'da 6 metre yükseklikte mahsur kalan kedi, yerel halkın yardımıyla kurtuldu

1 dk okuma22
Dağıstan'da 6 metre yükseklikte mahsur kalan kedi, yerel halkın yardımıyla kurtuldu

Dağıstan'da sıra dışı bir duruma düşen kedi, yerel halkın yardımıyla hayatta kaldı. Altı metre yükseklikteki barfikste mahsur kalan hayvan, aşağı inemeyince bir süre insanların yardımına ihtiyaç duydu.

Görgü tanıklarına göre kedi, barfiksten inmeye çalışırken demir kısmında 30 kereden fazla barfiks çekti. Ancak yükseklik ve zor durum nedeniyle kendi başına aşağı inmeyi başaramadı.

Hayvanı kurtarmak için çevre sakinleri birlikte harekete geçti. Barfiksin altına büyük bir paket gererek kedinin güvenli bir şekilde inmesini sağlamaya çalıştılar. Böylece insanların karşılıklı yardımlaşması ve duyarlılığı sayesinde kedi, tehlikeli durumdan kurtarıldı.

Olay, yerel halkın nezaketini ve hayvanlara olan ilgisini gözler önüne serdi. Bazen basit bir yardım bile bir canlının hayatını kurtarabilir. Dağıstan'daki bu durum, insanlığın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Makaleyi beğendiniz mi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Dünya haberleri