Bir keçi 65 bin dolardan daha pahalı: Şam ırkının gizemi nedir?

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Bir keçi 65 bin dolardan daha pahalı: Şam ırkının gizemi nedir?

Şam keçisi, dünyanın en nadir ve değerli hayvan ırklarından biri olarak kabul edilir. "Şami" adıyla da bilinen bu keçi, sıra dışı dış görünüşü ve yüksek fiyatıyla birçok kişinin dikkatini çekmektedir.

Bu ırkın anavatanı Suriye olup, günümüzde Orta Doğu ülkelerinde ve Kıbrıs'ta da yetiştirilmektedir. Şam keçisini diğer ırklardan ayıran temel özellik, kendine has kafa yapısı, kısa yüzü ve alışılmadık görünüşüdür. Bu dış görünüş, nesiller boyu süren seçici üretim yani seleksiyon çalışmaları sonucunda oluşmuştur.

Şam keçileri, özellikle Basra Körfezi ülkelerinde büyük değer görmektedir. Nadir görünümleri ve soy özellikleri, yetiştiriciler ve koleksiyonerler arasında yüksek talep görmelerine neden olmuştur.

Bu ırkın fiyatı da şaşırtıcıdır. Edinilen bilgilere göre, müzayedelerde tek bir Şam keçisinin fiyatı 65 bin doları bile aşabilmektedir. Bu durum onu sadece nadir değil, aynı zamanda dünyanın en pahalı çiftlik hayvanları arasına da sokmaktadır.

Sonuç olarak, sıradan bir çiftlik hayvanı gibi görünebilen Şam keçisi, aslında kökeni, dış görünüşü ve yüksek değeri ile özel bir yere sahiptir.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
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