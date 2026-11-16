ABD'li Müslüman siyasetçi eşinin başörtüsü nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu

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ABD'li Müslüman siyasetçi eşinin başörtüsü nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu

ABD'nin Michigan eyaletinden Senato'ya seçilen Abdul El-Sayed, eşi Sarah Jukaku ile birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaştıktan sonra sağcı kesimlerin sert eleştirileriyle karşılaştı.

10 Kasım'da paylaşılan fotoğrafta siyasetçi, Washington'daki yeni ofisinde başörtülü eşiyle birlikte görülüyor. Edinilen bilgilere göre, söz konusu fotoğraf 7 milyondan fazla görüntülendi.

Fotoğraf, bazı muhafazakâr çevrelerin tepkisine yol açtı. Özellikle sağcı bir yayın organının yöneticisi olan Erick Erickson, bu durumu "Amerika için kötü" olarak nitelendirerek El-Sayed'i ülkede şeriat yasalarını uygulama niyetiyle suçladı.

Diğer bazı sağcı yorumcular da siyasetçiye karşı çıkarak onu İslam ve terörizmle ilişkilendiren suçlamalarla eleştirdi.

Böylece, sıradan bir aile fotoğrafı sosyal medyada siyasi ve dini tartışmalara yol açtı.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
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