Türkiye'de bir erkek eşinin burnunu ısırarak kopardı

·66·Dünya
Türkiye'de bir erkek eşinin burnunu ısırarak kopardı

Türkiye'nin Manisa ilinde bir aile kavgası ağır sonuçlarla bitti. Sarhoş olduğu belirtilen bir erkek, eşiyle tartışırken ona fiziksel zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, erkek önce eşini boğmaya çalıştı. Kadın direniş gösterince, eşinin burnunu ısırarak kopardı.

Olay yerine kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadını balkondan güvenli bir şekilde tahliye etti.

Mağdur hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen ameliyatla kopan burun yeniden yerine dikildi.

Olayla ilgili olarak erkek hakkında cezai işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

TürkiyeManisaKadına ŞiddetAsayişHaber
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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