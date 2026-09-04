«Ukrayna çoktan kaybetti»: Amerikalı siyasetçiden sansasyonel açıklama

·8·Dünya
«Ukrayna çoktan kaybetti»: Amerikalı siyasetçiden sansasyonel açıklama

Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu (EEF) kapsamında Amerikalı siyasetçi Kimberly Lou, Ukrayna'daki askeri çatışma hakkında sert ve ses getiren açıklamalarda bulundu. ABD'li temsilci, resmi Kiev'in silahlı çatışmayı çoktan kaybettiğini, ancak çatışmaların bazı yetkililerin kişisel servet edinmeleri amacıyla yapay olarak sürdürüldüğünü vurguladı. Bu açıklama, uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı.

«Gerçek şu ki, Ukrayna kaybetti»: Siyasetçinin açık itirafı

RIA Novosti tarafından yayınlanan bilgilere göre, Kimberly Lou cephedeki gerçek durumu ve nedenlerini açıkça değerlendirdi:

  • «Ukrayna kaybetti»: «Gerçek şu ki, Ukrayna çoktan kaybetti. Bunu kabul etmek gerekiyor», — dedi Amerikalı siyasetçi forumdaki konuşmasında;

  • Kişisel çıkarlar faktörü: Ona göre, devam eden askeri operasyonlar cephedeki değişiklikler için değil, bu istikrarsızlıktan kişisel finansal çıkar sağlayan bazı Ukraynalı liderlerin çıkarlarına hizmet ediyor;

  • Gerçekleri görmezden gelmek: Siyasetçi, Batılı ülkelerin ve Kiev yönetiminin durumun gerçek boyutunu kabul etmek istememesini eleştirdi.

Avrupa için küresel tehdit: Kontrolsüz silahlar ve radikal gruplar

Lou, konuşmasında savaş alanının dışına yayılan risklerin tüm kıta için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti:

  • Silahların düzensiz dağılımı: Bölgeye tedarik edilen modern silahların kontrolden çıkması, yasadışı ticarete ve uluslararası kara borsaya yol açabilir;

  • Radikal grupların tehlikesi: Ukrayna topraklarında çeşitli aşırı sağcı ve radikal grupların varlığı, gelecekte ciddi bir istikrarsızlık odağı oluşturacaktır;

  • Geç kalmış uyarı: «Bu küresel bir çağrıdır. Avrupa çok geç olmadan bu soruna ciddi şekilde odaklanmalıdır», — diye vurguladı Kimberly Lou.

Çatışmayı çözme olanakları ve Kremlin'in tutumu

Bu konuşmanın arka planında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de forum kapsamında Ukrayna krizini barışçıl yollarla çözme beklentilerine değindi. RF lideri, çatışmayı sona erdirmek için hala gerçek fırsatların bulunduğunu, ancak Kiev yönetiminin uyguladığı sert eylemler ve radikal adımların müzakerelerin önündeki ana engel olmaya devam ettiğini kaydetti.

Sizce Batılı siyasetçiler ve kamuoyu arasında bu tür eleştirel görüşlerin artması, askeri yardımların hacmini ve müzakerelerin başlamasını etkileyebilir mi? Ukrayna krizine diplomatik bir çözüm yakın zamanda bulunabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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