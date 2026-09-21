Orta Asya'da sansasyon: Kırgızistan'da «Arashan» cinsi koyun 1 milyon dolara satıldı (video)

·19·Dünya
Orta Asya'da sansasyon: Kırgızistan'da «Arashan» cinsi koyun 1 milyon dolara satıldı (video)

Orta Asya hayvancılık piyasası tarihinde benzeri görülmemiş bir rekor fiyat kaydedildi. Kırgızistan'da «Arashan» milli ırkını geliştirme ve yaygınlaştırmaya adanmış festivalde, bu nadir ırka mensup damızlık bir koyunun tam 1.000.000 (bir milyon) ABD dolarına satıldığı açıklandı. Açık havada ve devasa bir izleyici kitlesinin önünde kurulan podyumda sergilenen bu hayvan, heybetli gövdesi, kaslı yapısı ve mükemmel kemik oranlarıyla fuar katılımcılarını hayrete düşürdü.

Edinilen bilgilere göre, rekor kıran koyun, yerel yetiştiriciler arasında efsane haline gelen «Frankel» lakaplı damızlık koçun doğrudan soyundan (oğlu) geliyor. Kıyaslamak gerekirse, babası «Frankel» de birkaç yıl önce Kazakistanlı yetiştiricilere o dönem için rekor sayılan 150.000 dolara satılarak büyük ses getirmişti. Şimdi ise yavrusu, babasının rekorunu neredeyse yedi katına çıkararak fiyatı milyon dolarlık zirveye taşıdı.

Peki, «Arashan» cinsi koyunları bu kadar değerli ve paha biçilemez kılan sır nedir, milyon dolarlık yatırım damızlık işinde kendini nasıl amorti eder ve bu anlaşma bölge hayvancılık piyasasında yeni bir finansal dalga başlatır mı?

«Efsanevi Frankel'in milyonluk varisi»: Festivaldeki tarihi anlaşmanın detayları

Fuar sahnesi ve müzayede alanında kaydedilen önemli gerçekler:

  • Festivaldeki gösterim: Anlaşma, «Arashan» ırkını geliştirme forumunda, binlerce yetiştirici ve misafirin gözü önündeki özel fuar sahnesinde resmileştirildi;

  • Nadir genetik ve aile ağacı: Satılan koyun, ülkenin ünlü «Frankel» koçunun oğlu olup, babası daha önce Kazakistan'a 150 bin dolara satılmıştı;

  • Heybetli anatomik yapı: Sergilenen koyun, boyunun yüksekliği, kemiklerinin genişliği ve arka kısmının (kuyruk) kendine has büyüklüğü ile diğer sıradan koyunlardan kökten ayrılıyor;

  • Kamuoyunun ilgi odağı: Sahneye çıkarıldığı anda yüzlerce çiftçi ve gazeteci bu nadir canlıyı fotoğraflayıp videoya alarak sosyal medyada trend haline getirdi;

  • Uluslararası ilgi: Anlaşmanın bu kadar yüksek fiyatlandırılması, Kazakistan, Özbekistan ve diğer komşu ülkelerdeki yetiştiricilerin «Arashan» ırkına olan ihtiyacının keskin bir şekilde artmasıyla açıklanıyor.

«Frankel» sülalesi: Hayvancılık piyasasındaki fiyatlar ve nesillerin kıyaslaması

Efsanevi soy temsilcilerinin değeri ve göstergeleri:

Kriterler ve parametreler

Baba — «Frankel» koçu

Yeni rekor kıran koyun (Oğlu)

Irkı

Safkan «Arashan» ırkı

Safkan «Arashan» ırkı

Satış fiyatı

150.000 ABD doları

1.000.000 ABD doları

Anlaşmanın yapıldığı yer

Kazakistan'a satıldı

Kırgızistan'daki ırk festivali

Fiyat artış katsayısı

Döneminin rekoru

Babasının fiyatından yaklaşık 7 kat daha pahalı

Ana hedef

Irkı iyileştirmek ve çoğaltmak

Orta Asya'da en yüksek elit seleksiyonu yaratmak

Temel avantajı

Yüksek boy, ağırlık ve genetik istikrar

Dev gövde, mükemmel damızlık özelliği ve kaslılık

Seleksiyon ve iş ekspertizi: Bir koyun neden 1 milyon dolar eder?

Hayvancılık sektörü uzmanları ve damızlık analistlerinin sonuçları:

  • Genetik sermaye ve tohum değeri: Bu tür hayvanlar et veya yün için değil, suni tohumlama ve damızlık kuzular elde etmek için satın alınır; tek bir elit koçtan yılda yüzlerce damızlık yavru alınabilir ve bunların her biri binlerce dolara değer biçilir;

  • «Arashan» ırkının nadirliği: Bu ırk soğuğa, dağ iklimine dayanıklılığı, hızlı kilo alması ve 180-200 kilograma kadar ağırlığa ulaşabilmesiyle Orta Asya'da alternatifsiz kabul edilir;

  • Pazarlama ve marka etkisi: Yetiştirici için 1 milyon dolarlık bir koyuna sahip olmak sadece seleksiyon değil, aynı zamanda kendi çiftliğinin dünya çapındaki itibarını ve değerini birkaç kat artıran bir reklam varlığıdır;

  • Piyasadaki fiyat patlaması: Uzmanlara göre, bu anlaşmadan sonra Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da damızlık koçların ve dişi «Arashan» koyunlarının fiyatının daha da keskin bir şekilde artması kaçınılmazdır.

«Arashan» koyununun 1 milyon dolara değer biçilmesi, Orta Asya damızlık hayvancılığının artık büyük yatırım ve dev bir iş endüstrisine dönüştüğünü açıkça kanıtladı.

Sizce, tek bir damızlık koyuna 1 milyon dolar ödemek gerçekten kendini amorti eden bir seleksiyon yatırımı mı, yoksa yapay olarak şişirilmiş bir fiyat mı? Ülkemizdeki yetiştiriciler de «Arashan» ırkını çoğaltarak bu kadar büyük kazançlar elde edebilir mi? Kişisel görüş ve gözlemlerinizi yorumlarda bırakın ve hayvancılık dünyasının bu eşsiz sansasyonunun analizini tüm sektör temsilcileri ve arkadaşlarınızla paylaşın!

Arashan IrkıFrankel SoyuKırgızistan Irk Festivali1 Milyon Dolar AnlaşmaHayvancılık
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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