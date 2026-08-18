Rajanpur'da 1,8 milyon rupiye satılan eşsiz keçi törenle uğurlandı

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Rajanpur bölgesinde eşsiz bir keçinin 1,8 milyon rupiye satıldığı bildirildi. Yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki keçi Şiri ırkına ait olup değeri dış görünüşü, kendine özgü rengi ve soyu ile açıklanıyor.

İlginç olan, alıcının keçiyi almak için kalabalık bir araç konvoyuyla gelmesiydi. Onu uğurlama töreninde dombıralar çalınmış, insanlar dans etmiş ve para saçılmış. Keçi ise özel olarak süslenerek yeni sahibine teslim edilmiş.

Törende konuklara sığır etinden hazırlanan korma ve tatlı pilav ikram edilmiş. Olayı görmek için çok sayıda yerel sakin toplanmış.

Keçi için ödenen 1,8 milyon rupi bazılarını şaşırtırken, bazıları bunu eşsiz ve safkan hayvanlara duyulan ilgiyle açıklamış. Ancak bu fiyatı resmi hayvancılık piyasası verileriyle bağımsız olarak doğrulamak mümkün olmamış.

Buna rağmen, alışılmadık satış ve görkemli uğurlama töreni Rajanpur'da büyük ilgi uyandırmış.