Gözlükleriyle annesine ilk kez bakan 3 aylık bebek (video)

Doğuştan görme sorunuyla dünyaya geldiği belirtilen üç aylık Metehan hakkındaki video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bebek, 23 numara gözlüğü ilk kez taktığında annesine sevgiyle baktı. Onun bu içten bakışları birçok kullanıcının kalbini eritti.

Videoda, bebeğin gözlük takıldıktan sonraki hali ve annesine baktığı anlar yer alıyor. 7 Kasım'da sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede 2 milyondan fazla izlendi.

Bebeğin görme sorunu, gözlüğün tam diyoptrisi ve videonun tam olarak nerede çekildiği hakkında henüz bağımsız bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak videoda annesinin bebeğine Türkçe seslenmesi, olayın Türkiye'de gerçekleşmiş olabileceğini düşündürüyor.