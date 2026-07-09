Erdoğan zirve sonrası sıra dışı bir hediye verdi: Avrupalı liderler saklamakta zorlandı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin ardından Avrupa Birliği ve bazı Avrupalı devlet başkanlarına işlemeli tabanca ve mühimmat hediye ettiği bildirildi.

Reuters kaynaklarına göre bu diplomatik hediye, bir yandan Türkiye'nin savunma sanayii kapasitesini göstermeyi amaçlarken, diğer yandan Avrupalı yetkililer için hukuki ve lojistik açıdan zor bir durum yarattı.

Hediye Avrupalı liderlere takdim edildi

Haberlere göre hediyeyi alanlar arasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ve diğer Avrupalı liderler yer alıyor.

Costa'nın güvenlik ekibi silahları incelemek üzere teslim aldı. Avrupalı yetkililer, Belçika'da silah bulundurma konusunda katı kurallar olduğunu, bu nedenle Costa ve von der Leyen'in bu hediyeyi şahsen saklamalarının pek mümkün olmadığını belirtti.

Bazı liderler hediyeyi Türkiye'de bıraktı

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve Hollanda hükümet başkanı Rob Jetten, tabancaları Türkiye'de bırakmaya karar verdi.

Hollanda hükümeti sözcüsü, Jetten'e verilen silahın Ankara'daki büyükelçilikte bırakıldığını doğruladı.

Türkiye bununla neyi göstermek istedi?

Gözlemcilere göre bu sıra dışı diplomatik hediye, Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimi ve ülkenin büyük ateşli silah ihracatçılarından biri olma statüsünü vurgulamak için seçilmiş olabilir.

Ancak pratikte bu hediye birçok katılımcı için karmaşık bir meseleye dönüştü. Çünkü Avrupa ülkelerinde silah ithalatı, depolama ve resmi kayıt işlemleriyle ilgili kurallar oldukça katıdır.

NATO zirvesi Ankara'da yapıldı

NATO zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin başkentindeki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Zirveye ittifakın 32 üye ülkesinin liderleri ve diğer devletlerin delegasyonları katıldı. Avrupa Birliği adına zirvede António Costa ve Ursula von der Leyen yer aldı.

Diplomatik hediye tartışma konusu oldu

Zirvelerden sonra liderlere genellikle sembolik hediyeler verilir. Ancak bu seferki hediye, içeriği ve hukuki sonuçları nedeniyle özel bir tartışma konusu haline geldi.

Erdoğan'ın bu adımı Türkiye'nin endüstriyel gücünü sergilemeyi amaçlamış olabilir ancak Avrupalı liderler için temel soru şu oldu: Böyle bir hediye nerede ve nasıl saklanır?