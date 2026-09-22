Kuzey Kutbu ve Atlantik Okyanusu havzasındaki küresel jeopolitik dengeyi tamamen değiştirecek tarihi ve keskin bir anlaşma imzalanıyor. Saygın Reuters ajansının kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD, Danimarka ve Grönland ile yapılan yeni güvenlik anlaşması kapsamında, Grönland'ın güneyinde yer alan ve Soğuk Savaş döneminden beri faal olmayan eski askeri üssünü yeniden açmayı planlıyor. Danimarka, ABD ve Grönland arasında Arktik ve Kuzey Atlantik'te güvenliği güçlendirmeyi amaçlayan tarihi belge resmen imzalanacak. Törensel etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Múte B. Egede (Jens-Frederik Nielsen) bizzat yer alacak.

Ana odak noktası, ABD'nin 1950'lerde «Bluie West One» askeri üssünü kapatmasından bu yana nüfusu birkaç düzine kişiye düşen Narsarsuaq kasabası olup, burası yeniden askerileştirilecek. Ayrıca, adanın doğu kıyısında şu anda Danimarka'nın köpekli kızak devriyeleri tarafından kullanılan Mestersvig üssüne de ABD askeri birliğinin yerleştirilmesi öngörülüyor. Daha önce Donald Trump, Danimarka ile Grönland'ın güvenliğini denetlemek üzere süresiz bir anlaşmaya varıldığını, Washington'un hiçbir maliyet olmaksızın ada güvenliği üzerinde tam kontrol sağlayacağını ve Pentagon'un derhal büyük bir birlik konuşlandıracağını duyurmuştu.

Peki, Washington neden Arktik'te Soğuk Savaş altyapısını acilen uyandırıyor, süresiz anlaşma Rusya ve Çin'in Kuzey Deniz Yolu hedeflerine nasıl bir darbe vuracak ve Grönland buzulları yeniden büyük bir askeri üs haline mi gelecek?

«Süresiz kontrol, Narsarsuaq'ın uyanışı ve Pentagon birliği»: Tarihi anlaşmanın 5 temel noktası

Beyaz Saray ile Danimarka arasındaki Grönland anlaşmasının en çarpıcı yönleri:

«Bluie West One» üssünün yeniden inşası: 1950'lerden beri terk edilmiş olan Narsarsuaq'taki tarihi ABD hava üssü modern bir askeri tesise dönüştürülecek;

Doğu kıyısı — Mestersvig'e ABD askerleri: Daha önce sadece Danimarka köpekli kızak devriyelerinin hizmet verdiği üsse Pentagon'un özel birlikleri yerleştirilecek;

Trump'ın maliyetsiz süresiz kontrolü: ABD Başkanı, Washington'un hiçbir ek ücret ödemeden ada güvenliğini devralacağını ve birliği derhal bölgeye sokacağını açıkladı;

Üçlü zirve: Anlaşmayı imzalamak için Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland hükümet başkanı bir araya geldi;

Gizli detaylar: Anlaşma şartları tam olarak açıklanmamış olup, hassas noktalar ve birlik mevcudu belge imzalandıktan sonra aşamalı olarak netleştirilecek.

Grönland'da askeri dönüşüm: Tarihi durum ve ABD'nin yeni planlarının karşılaştırması

Arktik'in ana adasındaki güvenlik dengesi göstergeleri:

Kriterler ve parametreler 1950'ler sonrası durum Yeni üçlü anlaşma (Yeni aşama) Güney bölgesi (Narsarsuaq) Terk edilmiş «Bluie West One», birkaç düzine nüfus ABD'nin stratejik askeri üssü olarak yeniden inşası Doğu bölgesi (Mestersvig) Sadece Danimarka köpekli kızak kıyı devriyesi Pentagon'un tam askeri birliğinin konuşlandırılması Anlaşma statüsü ve süresi Sınırlı anlaşmalar ve mevcut üsler ABD lehine süresiz kontrol anlaşması Mali şartlar ABD için kira ve çeşitli masraflar vardı Washington için hiçbir maliyet olmaksızın Coğrafi kapsam Yerel kontrol ve az sayıda güç Tüm Arktik ve Kuzey Atlantik askeri güvenliği Ana hedef Geçmişteki Sovyet bombardıman uçaklarını izlemek Rusya ve Çin'in Arktik'teki faaliyetlerini tamamen engellemek

Jeopolitik ve askeri strateji uzmanlığı: Grönland neden bugün güç merkezi haline geldi?

Uluslararası askeri uzmanların ve jeopolitik analistlerin sonuçları:

Kuzey Deniz Yolu ve Arktik zenginlikleri için mücadele: Buzulların erimesiyle açılan Kuzey deniz koridoru ve adanın derinliklerindeki trilyonlarca dolarlık nadir toprak metalleri, ABD ulusal güvenliğinin öncelikli yönü haline geldi;

Rusya'nın hipersonik silahlarına engel: Kuzey Kutbu üzerinden ABD kıtasına giden en kısa balistik ve havacılık rotaları tam olarak Grönland üzerinden geçmektedir; üslerin yeniden inşası, ABD füze savunma (PRO) sistemini önemli ölçüde güçlendirecektir;

Danimarka ile diplomatik uzlaşı: Trump daha önce Grönland'ı açıkça «satın alma» isteğini dile getirerek diplomatik krize yol açmıştı; yeni üçlü formül, toprağı satın almak yerine süresiz askeri kontrol yoluyla Washington'un çıkarlarını karşıladı;

Kuzey Atlantik'te tam hakimiyet: Mestersvig ve Narsarsuaq üslerinin yeniden faaliyete geçmesi, NATO ve Pentagon'a Rusya Kuzey Filosu'nun Atlantik'e çıkış yollarını (GIUK boğazı) tam kontrol altına alma imkanı tanıyor.

Donald Trump, Mette Frederiksen ve Múte B. Egede tarafından imzalanan bu anlaşma, Arktik'i resmen XXI. yüzyılın en sıcak jeopolitik poligonuna dönüştürüyor.

Sizce ABD'nin Grönland'da süresiz askeri kontrol kurması Arktik'te yeni bir silahlanma yarışını başlatır mı? Trump'ın Danimarka ve Grönland ile anlaşarak hiçbir mali ödeme yapmadan üsleri elde etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve dünya haritasını değiştiren bu çarpıcı jeopolitik analizi tüm arkadaşlarınızla ve uluslararası haber meraklılarıyla paylaşın!