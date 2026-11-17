ABD Başkanı Donald Trump, İran dronlarının şahsen kendisine saldırabileceği yönündeki soruya beklenmedik bir yanıt verdi. Beyaz Saray'da gazetecilerle konuşan başkan, kendi güvenliği konusunda endişelenmek yerine soruyu soran muhabire dönerek: «Eğer beni hedef alırlarsa, siz de yok olursunuz. Dikkatli olun» dedi.

Trump'ın bu sözleri 16 Kasım günü Beyaz Saray'ın Güney Çimi'nde, Filipinler ve Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde gazetecilerle sohbet ettiği sırada sarf edildi. Başkanın sert ve biraz da ironik cevabı, İran ile ilgili güvenlik tehditleri hakkındaki haberlerin arka planında daha büyük bir ilgi uyandırdı.

Gazeteci Trump'a ne sordu?

Gazeteci başkana, İran dronlarının şahsen onu hedef alabileceği konusunda endişeli olup olmadığını sordu.

Trump ise soruyu değiştirerek gazetecinin kendisine yönelik yanıt verdi:

«Ben sizin için endişeleniyorum. Çünkü eğer beni hedef alırlarsa, siz de yok olursunuz. Dikkatli olun».

Bu konuşma, Beyaz Saray önündeki kısa basın toplantısı sırasında, başkan helikoptere binmeden önce gerçekleşti. Trump gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İran ile ilgili durum ve kendi güvenliği hakkındaki soruya da bu şekilde tepki gösterdi.