Trump'tan gazeteciye sert yanıt: «Eğer beni hedef alırlarsa, siz de yok olursunuz!»
ABD Başkanı Donald Trump, İran dronlarının şahsen kendisine saldırabileceği yönündeki soruya beklenmedik bir yanıt verdi. Beyaz Saray'da gazetecilerle konuşan başkan, kendi güvenliği konusunda endişelenmek yerine soruyu soran muhabire dönerek: «Eğer beni hedef alırlarsa, siz de yok olursunuz. Dikkatli olun» dedi.
Trump'ın bu sözleri 16 Kasım günü Beyaz Saray'ın Güney Çimi'nde, Filipinler ve Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde gazetecilerle sohbet ettiği sırada sarf edildi. Başkanın sert ve biraz da ironik cevabı, İran ile ilgili güvenlik tehditleri hakkındaki haberlerin arka planında daha büyük bir ilgi uyandırdı.
Gazeteci Trump'a ne sordu?
Gazeteci başkana, İran dronlarının şahsen onu hedef alabileceği konusunda endişeli olup olmadığını sordu.
Trump ise soruyu değiştirerek gazetecinin kendisine yönelik yanıt verdi:
«Ben sizin için endişeleniyorum. Çünkü eğer beni hedef alırlarsa, siz de yok olursunuz. Dikkatli olun».
Bu konuşma, Beyaz Saray önündeki kısa basın toplantısı sırasında, başkan helikoptere binmeden önce gerçekleşti. Trump gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İran ile ilgili durum ve kendi güvenliği hakkındaki soruya da bu şekilde tepki gösterdi.
Trump'a yönelik suikast planı hakkında nasıl haberler yayıldı?
Son zamanlarda ABD ve İsrail istihbarat servislerinin, İran'ın üst düzey Amerikalı yetkililere yönelik olası saldırı planları hakkında bilgi paylaştığına dair haberler ortaya çıktı.
Bazı medya organlarında, İsrail istihbaratı Mossad'ın, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nı (CIA), İran'ın Donald Trump ve diğer üst düzey Amerikalılara karşı dron kullanarak suikast düzenleme ihtimali konusunda uyardığı belirtildi.
Reuters ajansının daha önceki bir araştırmasında da, İsrail tarafından İran'ın Trump'a yönelik olası suikast planları hakkında ABD'ye defalarca uyarı yapıldığı bildirilmişti. Ancak Amerikan istihbaratının bu bilgileri bağımsız olarak teyit edemediği kaydedilmişti.
Bu nedenle, bu tür haberleri kesinleşmiş bir saldırı planı olarak yorumlamak doğru değildir. İstihbarat uyarısının varlığı, saldırının kaçınılmaz olduğu anlamına gelmez.
İran dronları ile ilgili risk neden tekrar gündeme geldi?
Trump'ın açıklaması, Orta Doğu'daki gergin durum ve İran ile ABD arasındaki çatışmanın tırmandığı bir döneme denk geldi.
16 Kasım günü yayılan haberlerde, İran'ın Bahreyn'deki Amerikan askeri tesislerine dronlar aracılığıyla saldırmaya çalıştığına dair bilgiler de yer aldı. Bahreynli yetkililer dronların etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bu tür olaylar, ABD'nin bölgedeki askeri ve diplomatik tesislerinin güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Aynı zamanda Amerikan yetkilileri, olası tehditleri değerlendirmeye ve bunlara karşı önlemler almaya devam ediyor.
Trump'ın sözleri şaka mı yoksa ciddi bir uyarı mı?
Başkanın cevabında kara mizah ve sert bir uyarı tonu hissediliyor. Gazeteciye kendi güvenliğini düşünmesini tavsiye etmiş olsa da, bu sözler İran tarafından kesin bir saldırı planı olduğunun kanıtı olarak kabul edilemez.
Ayrıca Trump'ın cevabı, kişisel güvenliğine dair tüm bilgileri ifşa etmiyor. Başkanın kendisine yönelik saldırı riski hakkındaki soruya böyle bir tepki vermesi, siyasi ve bilgi alanında yeni bir tartışma konusu yarattı.
Şimdilik Trump'a karşı dronlar yardımıyla gerçekleştirilebilecek somut bir suikast planı hakkında resmi olarak doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak ABD ile İran arasındaki gerilim, istihbarat uyarıları ve bölgedeki askeri olaylar, Washington'da üst düzey güvenlik konularının gündemden düşmediğini gösteriyor.
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