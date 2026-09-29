NVIDIA CEO'su ev adresini ve telefon numarasını ezbere bilmediğini söyledi

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, kendi ev adresini ve telefon numarasını ezbere bilmediğini söyledi. Bunu, teknolojiler sayesinde bazı bilgileri akılda tutma ihtiyacının azalmasıyla açıkladı.

Huang, bu konudan The New York Times gazetecisi Ezra Klein ile yaptığı sohbette bahsetti. Sohbet sırasında, yapay zeka kullanımının bazı becerilerin zayıflamasına yol açabileceği tartışıldı.

NVIDIA CEO'su, ev adresini bile bilmediğini belirtti. Birkaç yıl önce arabasına yakıt alırken posta kodunun sorulduğunu ve o an bunu hatırlayamadığını örnek olarak verdi. Ayrıca telefon numarasını da ezbere bilmediğini vurguladı.

Huang'a göre, bazı bilgileri akılda tutma ihtiyacının azalması doğal bir süreç. Bazı becerileri teknolojilere devretmek sayesinde insanların gelecekte sistemli düşünme, yaratıcılık ve diğer önemli yeteneklere daha fazla odaklanabileceğini belirtti.

Bununla birlikte, sohbette tüm becerileri teknolojiye devretmenin doğru olmadığı da vurgulandı. Bazı yetenekler, insanın odaklanması ve yaratıcı düşünmesi için önemli kalmaya devam edebilir.