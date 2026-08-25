47 yıllık «kara liste» sona erdi: ABD, Suriye'nin terör devleti statüsünü kaldırdı

Orta Doğu siyasetinde tarihi bir dönüm noktası yaşandı. 24 Ağustos 2026 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'nin 1979 yılından bu yana yürürlükte olan «Terörizmi Destekleyen Devlet» resmi statüsünü tamamen iptal eden kararı imzaladı.

Bununla birlikte, Suriye'deki siyasi değişimlere öncülük eden eski muhalif yapı «Heyet Tahrir Şam» (HTŞ) örgütünün «Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist» (SDGT) statüsü de tamamen kaldırıldı.

«Suriye halkına refah yolu açılıyor»: Marco Rubio'nun açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu kararın Donald Trump yönetimi tarafından yürütülen kapsamlı diplomatik stratejinin mantıksal bir devamı olduğunu vurguladı:

«Bugün Suriye'nin 'Terörizmi Destekleyen Devlet' statüsünü resmen iptal ettim. Ayrıca Heyet Tahrir Şam'ın terör örgütü statüsü de kaldırıldı. Bu kararlar, Başkan Trump tarafından Suriye halkının refaha ulaşması yolunu açmak adına atılmış tarihi bir adımdır», dedi Rubio.

Ekonomik yaptırımların kaldırılması ve yeni dönem

Dışişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Haziran 2025'te imzalanan «Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını sağlama» konulu başkanlık kararnamesi, yaptırım programını ve olağanüstü hal rejimini durdurarak kısıtlamaları kaldırma sürecini hızlandırmıştı:

Uluslararası yatırımlar için yol: Terör statüsünün kaldırılması, yabancı yatırımlar ve bankalar arası finansal işlemler önündeki en büyük engeli ortadan kaldırdı;

Ekonomik toparlanma: Şam'ın küresel ekonomik sisteme yeniden entegrasyonu hızlanıyor.

Şam'ın taahhütleri: Uluslararası terörizmle mücadele

Washington bu kararı, Başkan Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni Suriye hükümetinin uluslararası terörizmle bağlarını tamamen koparma ve bölgesel güvenliği sağlama konusundaki somut adımlarına verilen olumlu bir yanıt olarak yorumladı: