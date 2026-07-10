Haiti'de uçak denize zorunlu iniş yaptı

·64·Dünya
Haiti'de uçak denize zorunlu iniş yaptı

Haiti'de küçük bir yolcu uçağı, acil bir durum nedeniyle denize zorunlu iniş yaptı. En önemlisi, uçakta bulunan pilot ve iki yolcu kazadan sağ kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre olay 8 Temmuz'da Ibo Plajı yakınlarında meydana geldi. Cap-Haïtien'den Port-au-Prince'e uçan çift motorlu Cessna 402B tipi uçak, bilinmeyen bir nedenle denize inmek zorunda kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda uçağın suya gömüldüğü, yolcuların ise kendi imkanlarıyla kıyıya doğru yüzdüğü görülüyor. Kısa süre içinde hava aracı neredeyse tamamen sular altında kaldı.

Kazadan sonra pilot ve iki yolcu yakındaki plaja ulaşmayı başardı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri onları kontrol etti.

İlk bilgilere göre uçaktakilerin tamamı hayatta. Gerekli tıbbi müdahaleleri yapılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Şu anda uçağın denize zorunlu iniş yapmasına neyin sebep olduğunu belirlemek için soruşturma devam ediyor.

HaitiUçak KazasıHavacılıkAcil İnişPort-au-Prince
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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