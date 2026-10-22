Apple Pay hizmetinin Özbekistan'da yakında kullanıma sunulması bekleniyor

·0·Teknoloji
Apple Pay hizmetinin Özbekistan'da yakında kullanıma sunulması bekleniyor

Özbekistan'da Apple Pay uluslararası ödeme hizmetini başlatmak için hazırlıklar yapılıyor. Turizm Komitesi'nin verilerine göre, hizmetin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak kesin tarih henüz resmi olarak açıklanmadı.

Hizmetin uygulamaya konulmasına yönelik teknik çalışmalar Merkez Bankası, ticari bankalar ve yerel ödeme sistemlerinin katılımıyla yürütülüyor. Plana göre entegrasyon çalışmaları, uluslararası ödeme hizmetlerinden yararlanma imkanlarını genişletmeyi amaçlıyor.

Turizm Komitesi, bu girişimin yabancı turistler için uygun koşullar yaratma ve dünyanın önde gelen ödeme sistemlerini Özbekistan altyapısına entegre etme çalışmalarının bir devamı olduğunu belirtti. Amaç, turistlere ülkede de alıştıkları ödeme araçlarını kullanma imkanı sağlamaktır.

Ayrıca turist akışının artması beklenen Çin ve Hindistan pazarlarına özel önem veriliyor. Bu ülkelerde yaygın olarak kullanılan Alipay+ ve NPCI International ödeme sistemleriyle de entegrasyon çalışmaları yürütülüyor.

Bu önlemlerin, yabancı misafirlerin nakit paraya veya uluslararası banka kartlarına olan bağımlılığını azaltarak, Özbekistan'da ödemelerin daha kolay hale getirilmesine hizmet etmesi bekleniyor.

Apple PayÖzbekistan Merkez BankasıAlipay+NPCI InternationalFintech
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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