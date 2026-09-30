Apple Pay hizmeti Hindistan'da faaliyetlerine başlıyor

·7·Teknoloji
Apple Pay hizmeti Hindistan'da faaliyetlerine başlıyor

Teknoloji dünyasının önde gelen şirketi Apple, Apple Pay ödeme sistemini dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'da resmen başlatmaya hazırlanıyor. TechCrunch'ın haberine göre, bu hizmet başlangıçta Axis Bank ile iş birliği içinde sınırlı bir şekilde sunulacak. Yıllardır uzak durulan bu devasa pazara giriş, Apple için önemli bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Belirtildiğine göre, uygulama süreci ilk aşamada bazı kısıtlamalara sahip olacak. Özellikle Apple Pay hizmeti, yalnızca Visa ve Mastercard ödeme sistemlerine bağlı Axis Bank kartlarını destekleyecek; ancak Hindistan'ın yerel RuPay ağı başlangıçta bu listeye dahil edilmedi. Ayrıca ödemeler, yalnızca hizmet için özel olarak uyarlanmış satış noktaları ve terminaller aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Pazar koşulları ve kendine has özellikler

Hindistan'ın dijital ödeme pazarı, ABD ve diğer kart tabanlı ekonomilerden önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Ülkede devlet destekli UPI (Unified Payments Interface) sistemi mutlak bir üstünlüğe sahip olup, tüketiciler banka kartları olmadan doğrudan QR kodları yardımıyla hızlı ödeme yapmaya alışkın. Apple Pay ise kartlara dayanıyor ve her bir ihraççı ile altyapı sağlayıcısından sistemle entegrasyon talep ediyor, bu da geniş çaplı yayılımı zorlaştırıyor.

Uzmanlar, Apple'ın ticari şartlarının Hindistan'ın büyük bankalarıyla yapılan görüşmelerde ana engellerden biri haline geldiğini belirtiyor. Kaynaklara göre Apple, her işlem için yaklaşık 20 baz puanlık bir komisyon ücreti talep ediyor. Bu, ödeme katmanındaki toplam 40-50 baz puanlık marjın önemli bir kısmını oluşturuyor ve bu finansal şartlar nedeniyle HDFC Bank, ICICI Bank ve SBI Card gibi büyük finans kuruluşlarının ilk aşamada sistemi desteklemesi beklenmiyor.

Beklentiler ve gelir kaynakları

UPI sistemi pazara hakim olsa da, Apple Pay ülkedeki artan iPhone kullanıcıları arasında kendine yer bulabilir. Genellikle Apple cihazı kullanıcıları yüksek gelir grubuna mensup olup, ödül kartlarını kullanma olasılıkları daha yüksektir. Bu durum, bankaların bu hizmeti göz ardı etmesini zorlaştırıyor.

Apple Pay başlangıçta dar kapsamlı özel bir hizmet olarak kalsa bile, ekonomik modelinin Hindistan pazarını Apple için önemli ölçüde kârlı hale getirmesi bekleniyor. İşlemlerden alınan komisyon ücreti, şirkete ülkedeki büyüyen kullanıcı tabanından ek gelir elde etme imkanı sunuyor. Başlangıç aşamasında Axis Bank müşterileri, kredi kartlarını Wallet uygulamasına ekleyerek çevrim içi alışverişler ve temassız ödemeler yapabilecekler.

Apple PayHindistanAxis BankTeknolojiİşlem
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Walmart sonunda Apple Pay ve Google Pay'i kabul etmeye başlıyorWalmart sonunda Apple Pay ve Google Pay'i kabul etmeye başlıyor21 Ağustos 19:52Hindistan'da yeni iPhone modelleri pizzadan bile daha hızlı teslim ediliyorHindistan'da yeni iPhone modelleri pizzadan bile daha hızlı teslim ediliyor18 Eylül 22:52Elon Musk'ün X Money uygulaması ABD'de kullanıma sunulduElon Musk'ün X Money uygulaması ABD'de kullanıma sunuldu28 Temmuz 19:50Hindistan Hükümeti Bitchat Anonim Mesajlaşma Uygulamasının Engellenmesini Talep EttiHindistan Hükümeti Bitchat Anonim Mesajlaşma Uygulamasının Engellenmesini Talep Etti26 Temmuz 15:20Hindistan Başkentinde Tarihi İnternet Engeli: Siyasi Kriz ve Dijital KesintiHindistan Başkentinde Tarihi İnternet Engeli: Siyasi Kriz ve Dijital Kesinti26 Temmuz 11:22Hindistan hükümeti Jack Dorsey tarafından geliştirilen Bitchat uygulamasını engellemeye çalışıyorHindistan hükümeti Jack Dorsey tarafından geliştirilen Bitchat uygulamasını engellemeye çalışıyor24 Temmuz 21:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu