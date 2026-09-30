Apple Pay hizmeti Hindistan'da faaliyetlerine başlıyor

Teknoloji dünyasının önde gelen şirketi Apple, Apple Pay ödeme sistemini dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'da resmen başlatmaya hazırlanıyor. TechCrunch'ın haberine göre, bu hizmet başlangıçta Axis Bank ile iş birliği içinde sınırlı bir şekilde sunulacak. Yıllardır uzak durulan bu devasa pazara giriş, Apple için önemli bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Belirtildiğine göre, uygulama süreci ilk aşamada bazı kısıtlamalara sahip olacak. Özellikle Apple Pay hizmeti, yalnızca Visa ve Mastercard ödeme sistemlerine bağlı Axis Bank kartlarını destekleyecek; ancak Hindistan'ın yerel RuPay ağı başlangıçta bu listeye dahil edilmedi. Ayrıca ödemeler, yalnızca hizmet için özel olarak uyarlanmış satış noktaları ve terminaller aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Pazar koşulları ve kendine has özellikler

Hindistan'ın dijital ödeme pazarı, ABD ve diğer kart tabanlı ekonomilerden önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Ülkede devlet destekli UPI (Unified Payments Interface) sistemi mutlak bir üstünlüğe sahip olup, tüketiciler banka kartları olmadan doğrudan QR kodları yardımıyla hızlı ödeme yapmaya alışkın. Apple Pay ise kartlara dayanıyor ve her bir ihraççı ile altyapı sağlayıcısından sistemle entegrasyon talep ediyor, bu da geniş çaplı yayılımı zorlaştırıyor.

Uzmanlar, Apple'ın ticari şartlarının Hindistan'ın büyük bankalarıyla yapılan görüşmelerde ana engellerden biri haline geldiğini belirtiyor. Kaynaklara göre Apple, her işlem için yaklaşık 20 baz puanlık bir komisyon ücreti talep ediyor. Bu, ödeme katmanındaki toplam 40-50 baz puanlık marjın önemli bir kısmını oluşturuyor ve bu finansal şartlar nedeniyle HDFC Bank, ICICI Bank ve SBI Card gibi büyük finans kuruluşlarının ilk aşamada sistemi desteklemesi beklenmiyor.

Beklentiler ve gelir kaynakları

UPI sistemi pazara hakim olsa da, Apple Pay ülkedeki artan iPhone kullanıcıları arasında kendine yer bulabilir. Genellikle Apple cihazı kullanıcıları yüksek gelir grubuna mensup olup, ödül kartlarını kullanma olasılıkları daha yüksektir. Bu durum, bankaların bu hizmeti göz ardı etmesini zorlaştırıyor.

Apple Pay başlangıçta dar kapsamlı özel bir hizmet olarak kalsa bile, ekonomik modelinin Hindistan pazarını Apple için önemli ölçüde kârlı hale getirmesi bekleniyor. İşlemlerden alınan komisyon ücreti, şirkete ülkedeki büyüyen kullanıcı tabanından ek gelir elde etme imkanı sunuyor. Başlangıç aşamasında Axis Bank müşterileri, kredi kartlarını Wallet uygulamasına ekleyerek çevrim içi alışverişler ve temassız ödemeler yapabilecekler.