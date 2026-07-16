Roblox oyun geliştirme sürecinde devrim yaratıyor: Artık yapay zeka destekli

·24·Teknoloji
Roblox oyun geliştirme sürecinde devrim yaratıyor: Artık yapay zeka destekli

Popüler Roblox platformu, oyun geliştirme alanında yeni bir dönem başlattı. Şirket, kullanıcıların basit metin komutlarıyla mobil cihazlarda oyun tasarımı oluşturmasına olanak tanıyan Build adlı yeni bir özellik sundu. Bu teknoloji, programlama konusunda hiçbir deneyimi olmayan genç yaratıcıların bile fikirlerini dijital dünyaya aktarmalarını sağlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Build özelliği, karmaşık algoritmalar ve Roblox tarafından geliştirilen özel yapay zeka modelleri temelinde çalışır. Örneğin, bir kullanıcı "yoğun bir ormanda geçen keyifli bir macera oyunu oluşturulsun" yazdığında, sistem otomatik olarak oyun mekaniklerini, çevreyi, karakterleri, görsel stili ve hatta sesleri oluşturur. Bu süreç eskiden haftalar sürerken, artık birkaç dakika içinde gerçekleştiriliyor.

Kalite ve rekabet meselesi

Google, Microsoft ve Tencent gibi teknoloji devleri de benzer araçlar üzerinde çalışıyor olsa da, Roblox bu yaklaşımı genel kullanıcılar, özellikle de gençler arasında ilk uygulayanlardan biri oluyor. Ancak bu yenilik, sektör uzmanları arasında bazı endişelere de yol açtı. Eleştirmenler, oyun geliştirme engelinin düşmesinin platformda düşük kaliteli ve birbirinin aynısı içeriklerin artmasına neden olabileceğini düşünüyor.

Game Developer Conference tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sektör uzmanlarının yüzde 52'si üretken yapay zekanın oyun endüstrisini olumsuz etkileyebileceğine inanıyor. Temel endişe, insan emeğiyle oluşturulan kaliteli projelerin, yapay zeka tarafından hızla üretilen "gürültü" içinde kaybolabilmesidir. Roblox, bu sorunu çözmek için özel bir derecelendirme sistemi kullanacağını açıkladı.

Derecelendirme ve gelecek planları

Şirket temsilcilerinin açıklamasına göre, yapay zeka yardımıyla oluşturulan oyunlar, kullanıcıların bu oyunda ne kadar süre kaldığına göre sıralanacak. Eğer oyun sıkıcıysa ve kimse oynamıyorsa, arama sonuçlarında görünmeyecektir. Bu da platformda sadece gerçekten ilgi çekici ve kaliteli projelerin popüler olmasını sağlayacaktır.

  • Build özelliği 28 Temmuz'dan itibaren Yeni Zelanda'da açık alfa testine tabi tutulacak;
  • 9 yaşından büyük kullanıcılar oyun oluşturabilecek, 16 yaşından büyükler ise bunları tüm dünyaya yayınlayabilecek;
  • Hizmetin hem ücretsiz hem de ücretli genişletilmiş sürümleri mevcut olacak.
Roblox gelecekte sadece oyun oluşturmakla sınırlı kalmak istemiyor. Önümüzdeki aylarda yaratıcılara oyunları test etmede yardımcı olacak özel yapay zeka ajanlarının ve analitik araçların da devreye alınması bekleniyor. Ayrıca tek bir komutla tüm 3D sahneleri oluşturan yeni bir model üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

Bu yenilikler, Roblox platformunun sadece bir oyun alanı değil, geleceğin en büyük yaratıcı ekosistemlerinden biri olma hedefini doğruluyor. Yapay zeka entegrasyonu, genç yazılımcılar ve oyun tasarımcıları için yeteneklerini dünya çapında sergilemeleri adına yeni kapılar açabilir.

RobloxYapay ZekaBuildTeknolojiOyunlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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