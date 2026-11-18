Kazakistan'da genç nesli internet güvenliğinden korumak ve dijital ortamı düzenlemek amacıyla bir dizi katı önlem alınıyor. Ülkede 16 yaşından küçüklerin sosyal ağlara kaydolmasını yasaklayan ve mevcut hesapların yaş doğrulaması yoluyla silinmesini öngören bir yasa tasarısı tartışılıyor. Bu yasa tasarısı 18 Kasım 2026 tarihinde ilk okumada görüşüldü.

Hangi platformlar kapsama alınıyor ve istisnalar nelerdir?

Yeni girişime göre kısıtlamalar; sosyal ağlar, video barındırma ve canlı yayın platformları dahil olmak üzere tüm ana çevrimiçi platformlar için geçerli olacak. Hükümet, çocukların eğitim almasını ve akrabalarıyla iletişim kurmasını engellememek için önemli istisnalar belirledi:

Mesajlaşma uygulamaları: Çocukların ebeveynleri, akrabaları ve öğretmenleri ile iletişim kurması için tasarlanan mesajlaşma uygulamaları yasak kapsamına girmeyecek.

Eğitim ve devlet kaynakları: eGov.kz ve Kundelik.kz gibi resmi ve eğitim platformlarının faaliyetlerine kısıtlama getirilmeyecek.

Yasa tasarısının temel yönleri Detaylar ve önlemler Yaş sınırı 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal ağlara kayıt yasağı Doğrulama mekanizmaları Yapay Zeka (YZ), içerik analizi ve özel çocuk SIM kartları Kişisel veriler Çocukların TCKN veya pasaport bilgileri toplanmayacak Yabancı şirketler Kazakistan'da resmi temsilcilik açma zorunluluğu

Yaşı belirlemenin güvenli yolları ve yabancı BT şirketlerinin sorumluluğu

Kültür ve Enformasyon Bakanı Arman Kirikbayev, çocukların kaydı sırasında kişisel verilerinin (örneğin TCKN veya pasaport bilgileri) talep edilmeyeceğini belirtti. Platformların yaşı belirlemek için aşağıdaki iki ana yöntemi kullanması öngörülüyor:

BT şirketlerinin kendi algoritmaları: Büyük platformlar; yapay zeka (YZ), davranışsal analiz ve içerik analizi yoluyla kullanıcının yaşını belirleyecek. Özel çocuk SIM kartları: Dijital Kalkınma Bakanlığı tarafından geliştirilen özel SIM kartlar aracılığıyla, kullanıcının yaş kategorisi fazla kişisel veri vermeden otomatik olarak belirlenecek.

Ayrıca belgeye göre, yabancı sosyal ağlar, video servisleri ve çevrimiçi sinemaların Kazakistan'da resmi temsilcilikler açması veya yasal temsilciler ataması zorunlu olacak. Yasa dışı içeriğin kaldırılmasına ilişkin talepleri yerine getirmeyen şirketlere yönelik idari sorumluluk önlemleri güçlendirilecek. Ayrıca, 5 binden fazla takipçisi olan halka açık sayfalar ve kanallar için özel bir kayıt (kimlik doğrulama) sistemi getirilmesi planlanıyor.

Sizce reşit olmayanların sosyal medya kullanımını yasal olarak kısıtlamak ve hesaplarını doğrulamak ne kadar doğru bir karar? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!