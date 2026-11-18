Avrupa Birliği, Orta Asya ülkelerinde dijital altyapıyı geliştirmek için 623 milyon avro ayıracağını duyurdu. Ancak «Vostochniy ekspress 24» yayınına göre, Avrupa'nın kendi bütçesinin kısıtlı olduğu ve harcamaların yüksek olduğu bir dönemde bu girişim, uzmanlar arasında sert tartışmalara yol açıyor.

AB'nin vaatleri ve finansal kültürdeki sorular

Kişinev'de düzenlenen bir toplantıda AB'nin uluslararası ortaklıklardan sorumlu Avrupa Komiseri Jozef Sikela, modern teknolojilerin ve uydu internetinin Orta Asya'nın en ücra bölgelerinde bile bağlantı kalitesini artıracağını vurguladı.

Buna rağmen analistler, Avrupa bütçelerinin Doğu Avrupa'ya yönelik harcamalar nedeniyle ağırlaştığına dikkat çekiyor. Eleştirmenlere göre, Global Gateway girişimi kapsamında açıklanan 600 milyon avroyu aşkın fon, büyük ölçüde gelecekteki dilimlere dayanıyor ve bunların akıbeti şimdilik belirsizliğini koruyor.

Projeler ve girişimler Temel hedefler ve göstergeler Avrupa Birliği girişimi 5G direkleri ve veri merkezleri için 623 milyon avro tahsis edilmesi Kazakistan'daki Veri Merkezi Vadisi Pavlodar bölgesinde 20 yılda 115 milyar dolarlık yatırım çekilmesi Elektrik enerjisi tarifesi Ekibastuz GRES aracılığıyla kilovat saat başına yaklaşık 2,5 sent

Kazakistan'daki devasa «Veri Merkezleri Vadisi» projesi

Avrupa'nın açıklamalarına paralel olarak bölge ülkeleri de kendi çaplarında büyük dijital projeler başlattı. Özellikle Kazakistan'da, Pavlodar bölgesinde bir «Veri Merkezleri Vadisi» kurulması planlanıyor. Başbakan Oljas Bektenov bu konuda gerekli talimatları verdi.

Söz konusu projeye önümüzdeki yirmi yıl içinde toplam 115 milyar dolar yatırım yapılması ve yıllık ihracat gelirinin 3 milyar doları aşması bekleniyor. UzmanlarEkibastuz GRES tarafından sağlanan ucuz enerjinin (kilovat saat başına 2,5 sent) Nvidia, Gaw Capital ve Firebird gibi şirketleri çekmede temel faktör olduğunu belirtiyor.

Teknolojik zorluklar ve «Orta Koridor» riskleri

Buna rağmen, yapay zeka ve yüksek teknoloji altyapısı oluşturmak ciddi zorluklar içeriyor. Uzmanlar ucuz enerjinin yanı sıra sıvı soğutma sistemlerine, kesintisiz ağlara ve yüzlerce yüksek nitelikli mühendise ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Ayrıca Brüksel, dijitalleşmeyi «Orta Koridor»u güçlendirmenin önemli bir parçası olarak sunsa da, şüpheci gözlemciler ayrılan 600 milyon avronun güvenli ağları tam olarak inşa etmek için yetersiz kalacağını ve temel sorunlar çözülmeden bu açıklamaların beyan düzeyinde kalabileceğini ifade ediyor.

Sizce Avrasya ve Orta Asya'da hayata geçirilen bu tür büyük dijital ve teknolojik projeler hedeflerine tam olarak ulaşabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!