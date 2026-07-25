Vietnam'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kullanımında Benzersiz Bir Düzenleme Getiriliyor

·20·Teknoloji
Vietnam'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kullanımında Benzersiz Bir Düzenleme Getiriliyor

Dünya genelinde reşit olmayanların sosyal medya kullanımını kısıtlama eğilimi güçleniyor. Özellikle Vietnam hükümeti, genç nesli internetin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla tamamen yeni ve kendine özgü bir yaklaşım önerdi. Reuters ajansının haberine göre, ülkenin Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni yasa taslağı, 16 yaşından küçük kullanıcıların sosyal platformlardaki aktif eylemlerini kısıtlamayı öngörüyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Vietnam'ın önerdiği modelin özelliği, çocukları platformlardan tamamen dışlamamasıdır. Bunun yerine 16 yaş altı kullanıcılar hesap sahibi olabilir, ancak gönderi paylaşmaları, yorum yapmaları veya içeriğe tepki vermeleri (beğenmeleri) yasaktır. Yani çocuklar yalnızca izleyici statüsünde kalacak, bu da onların sosyal medyadaki dijital ayak izini ve iletişimdeki riskleri azaltacaktır.

Ebeveyn Kontrolü ve Teknik Kısıtlamalar

Yeni düzene göre 16 yaşından küçük çocukların hesaplarının zorunlu olarak ebeveynlerinin bilgileri temelinde kaydedilmesi şarttır. Ebeveynler, çocuklarının ne kadar süre internette kalacağını ve hangi içeriği göreceğini denetlemekle sorumlu tutulacaktır. Facebook, Instagram ve TikTok gibi platformların ise kullanıcıların yaşını tespit eden teknik araçları devreye sokması ve yalnızca yaşa uygun içeriği göstermesi beklenmektedir.

Vietnam Kültür Bakan Yardımcısı Phan Tam, hükümetin amacının çocukların bilgi alma hakkını kısıtlamak değil, onlar için güvenli ve yaşlarına uygun bir dijital ortam yaratmak olduğunu vurguladı. Ayrıca taslakta çevrim içi oyunlar için de kısıtlamalar öngörülüyor: 16 yaşından küçükler bir günde tek bir oyun için 60 dakikadan fazla zaman harcayamayacak.

Küresel Çapta Yasaklar Dalgası

Vietnam bu konuda öncü değil. Avustralya geçen yılın sonlarında 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medyayı tamamen yasaklayan dünyanın ilk ülkesi oldu. Avustralya yasalarına göre Facebook, Instagram, Snapchat, X ve YouTube gibi platformların çocukları kendi hizmetlerinden uzak tutması şart, aksi takdirde 34,4 milyon USD'ye kadar para cezasına çarptırılabilirler.

Fransa da benzer katı önlemleri değerlendiren ülkeler arasına katıldı. Bu tür yasaların kabul edilmesine sosyal medyadaki siber zorbalık, internet bağımlılığı, ruh sağlığı sorunları ve gençlerin çeşitli suçluların tuzaklarına düşme tehlikesi neden olmaktadır.

Ancak bu tür kısıtlamalar eleştirilerden uzak değil. Amnesty Tech gibi kuruluşlar, yaş tespiti sürecinde kişisel verilerin gizliliğinin ihlal edileceğini ve bu tür yasakların modern nesil yaşamının gerçekliğiyle uyuşmadığını belirterek bunların etkisiz olduğunu vurguluyor. Buna rağmen birçok devlet, gençleri korumayı öncelikli görev olarak görüyor.

VietnamSosyal Medyaİnternet GüvenliğiAvustralyaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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