Real Madrid, Türk orta saha oyuncusu Arda Güler'i uzun vadeli olarak takımda tutmaya karar verdi. Taraflar yeni bir sözleşme imzaladı ve 21 yaşındaki futbolcu, 2032 yazına kadar "Eflatun-Beyazlılar"ın formasını giyecek. Bu gelişme Real Madrid'in resmi sitesinden duyuruldu.

Güler, 2032'ye kadar Real Madrid'de

Yeni anlaşmaya göre Arda Güler'in sözleşmesi 30 Haziran 2032 tarihine kadar geçerli olacak. Bu karar, kulübün yetenekli orta saha oyuncusuna olan güvenini ve onu uzun vadeli projenin önemli bir parçası olarak gördüğünü gösteriyor.

Türk futbolcu, Temmuz 2023'te 18 yaşındayken Real Madrid kadrosuna katıldı. O günden bu yana takım formasıyla 126 maça çıktı ve beş kupa kazandı.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Türkiye Milli Takımı oyuncusu

Güler, Real Madrid formasıyla şu başarıları elde etti:

Şampiyonlar Ligi;

FIFA Kulüpler Dünya Kupası;

UEFA Süper Kupası;

La Liga;

İspanya Süper Kupası.

Ayrıca Arda Güler, Türkiye A Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 38 maça çıktı.

Kulüp açıklamasında futbolcunun kişisel başarısına da değinildi. Güler, 2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçildi.

Böylece Real Madrid, kadrosundaki yetenekli futbolculardan birini daha uzun yıllar bünyesinde tutmayı başardı. Arda Güler için ise bu yeni sözleşme, Madrid'deki kariyerini sürdürme ve takımla daha büyük başarılara imza atma fırsatı sunuyor.