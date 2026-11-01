Çocuklar için sosyal medya yasaklandı: Türkiye'de ses getiren yasa yürürlüğe girdi

·32·Dünya
Çocuklar için sosyal medya yasaklandı: Türkiye'de ses getiren yasa yürürlüğe girdi

Türkiye'de çocukların güvenliği ve eğitimine yönelik ciddi bir adım atıldı; 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya kullanımına ilişkin resmi yasak yürürlüğe girdi. Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 yaşından küçük bireyler artık ağlarda yeni profil oluşturamayacak, mevcut sayfalar ise kademeli olarak kapatılacak.

Mevcut kullanıcıların yaş doğrulama ve uyum süreci 31 Mart 2027 tarihine kadar devam edecek. Bu geçiş sürecinde sosyal medya yönetimi, 15 yaşından küçük kullanıcıların hesaplarını tamamen dondurarak faaliyetlerini durduracak.

e-Devlet üzerinden kontrol: Yaşa göre ne tür kısıtlamalar getirilecek?

Sosyal medyaya erişim için kullanıcıların devlet hizmetleri portalı olan e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapmaları gerekecek. Portal aracılığıyla vatandaşın yaşına ilişkin bilgileri içeren dijital bir token verilecek:

  • 15 yaşından küçükler: Sosyal medya kullanımı tamamen yasaklanacak;

  • 15 ile 18 yaş arasındaki gençler: Ağa erişime izin verilecek ancak sıkı kısıtlamalarla:

    • Sadece 'arkadaşlar' listesindeki sayfalarla mesajlaşılabilir;

    • Doğrudan (canlı) yayın yapmak kesinlikle yasaktır;

    • 'Yetişkinlere yönelik' reklamlar ve uygunsuz içerikler engellenecektir.

Yasa gerekliliklerini ihlal ederek gençler için sahte profil açan kişiler ve yaş kısıtlamalarını denetlemeyen sosyal medya platformlarının kendileri de ciddi para cezalarına ve yaptırımlara maruz kalacak.

Turistler ve yabancılar için düzenleme nasıl olacak?

Güvenlik uzmanı Mustafa Begyürdçü'nün belirttiğine göre, Türkiye'ye kısa süreliğine gelen yabancı turistler, pasaport bilgilerini özel bir portalda kaydederek sosyal medyaya kısıtlamasız erişim hakkı kazanabilirler.

'Çocuklar daha çok ders çalışmalı': Kısıtlamaların arkasındaki neden

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kısıtlamaların getirilmesini açıklarken bunun tüm interneti yasaklamak değil, genç neslin eğitimiyle ilgili olduğunu belirtti:

'Burada tüm interneti yasaklamaktan bahsedilmiyor. Çocukların sanal dünyada saatlerce vakit kaybetmeden derslerine odaklanmaları, kitap okumaları ve gerçek hayata önem vermeleri gerekiyor.'

Ayrıca Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre, ülkede sosyal medyadaki anonim (sahte) profillerin tamamen yasaklanması konusunda mevzuatta yeni değişiklikler yapılması planlanıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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