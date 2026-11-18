Şu anda oyuncuyu mümkün olan en kısa sürede sahalara döndürmek için çalışmalar yürütülüyor. Bu süreçte milli takım ve kulüp sağlık ekipleri iş birliği içinde çalışıyor.

Federasyonun açıklamasına göre, milli takım sağlık ekibi oyuncuya hızlı bir şekilde kapsamlı tıbbi tetkikler uyguladı. Sonuç olarak, Abbosbek Fayzullayev'in sağ ayak bileğinde sakatlık olduğu tespit edildi.

Özbekistan milli takımının Suudi Arabistan karşısında aldığı galibiyet (2:1) sevindirici bir şekilde sonuçlansa da, maçtaki sakatlık endişe verici bir durum yarattı. Milli takımın orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev, mücadele sırasında sakatlanarak sahayı erken terk etmek zorunda kaldı.

Ayrıca okuyun · 17 Kasım Özbekistan deplasmanda Suudi Arabistan'ı mağlup etti: Sherzod Esanov'dan duble (video)

Özbekistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Şu anda oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesi için milli takım ve kulüp sağlık ekipleri iş birliğiyle gerekli tüm tıbbi tedavilere başlamıştır" denildi.

Fayzullayev'in iyileşme sürecinin ne kadar süreceği ve sahalara ne zaman döneceği hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Özbekistan, Suudi Arabistan'ı Esanov'un dublesiyle mağlup etti

Hatırlatmak gerekirse, 17 Kasım'da Katar'ın başkenti Doha'da oynanan uluslararası hazırlık maçında Özbekistan milli takımı Suudi Arabistan'ı 2:1 mağlup etti.

Maçın kilit ismi Sherzod Esanov oldu. 19 ve 35. dakikalarda attığı gollerle milli takıma galibiyeti getirdi. Suudi Arabistan adına ise Firas Al Buraykan 23. dakikada skoru eşitlemişti.

Böylece galibiyetle biten maç Özbekistan için sevindirici bir sonuç getirse de, Fayzullayev'in sakatlığı taraftarları endişelendirdi. Şimdi tüm dikkatler oyuncunun iyileşme sürecine ve sahalara dönüş tarihine çevrilmiş durumda.