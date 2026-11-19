Umre ziyareti için giden bazı Özbekistanlılar arasında, Mekke ve Medine'de kuşlara atılan yemlerin çocuk sahibi olamayan kadınlar için şifa olduğuna inanıldığı belirtiliyor. Bu tür inanışlar kamuoyunda sorular uyandırıyor: Kutsal şehirlerdeki kuşlara verilen yemler gerçekten çocuk sahibi olmaya yardımcı olur mu?

Önemli olan, böyle bir inancı dini bir talimat veya tıbbi bir tavsiye olarak kabul etmek için hiçbir temel bulunmamasıdır. Çocuk Allah'ın bir lütfudur; çocuk sahibi olma konusunda zorluk yaşayan aileler, dua etmenin yanı sıra tıbbi yardıma da başvurmalıdır.

Kuşlara atılan yemin kısırlıkla bir ilgisi var mı?

Bazı ziyaretçiler arasında kuşlara atılan yemi toplamanın çocuk sahibi olmaya vesile olacağı şeklinde bir anlayışın yayıldığı söyleniyor. Ancak bu uygulamanın kısırlığı tedavi edeceği veya hamileliğe yardımcı olacağı bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

Ayrıca, bu tür bir inancı İslam dininde belirlenmiş bir amel gibi göstermek de doğru değildir. Mekke ve Medine'nin kutsal şehirler olması, oradaki her türlü eşyaya veya nesneye özel bir şifa özelliği yüklenebileceği anlamına gelmez.