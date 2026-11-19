Mekke ve Medine'de kuşlara atılan yemlerin kısırlığa şifa olduğu iddiasıyla toplanması (video)
Umre ziyareti için giden bazı Özbekistanlılar arasında, Mekke ve Medine'de kuşlara atılan yemlerin çocuk sahibi olamayan kadınlar için şifa olduğuna inanıldığı belirtiliyor. Bu tür inanışlar kamuoyunda sorular uyandırıyor: Kutsal şehirlerdeki kuşlara verilen yemler gerçekten çocuk sahibi olmaya yardımcı olur mu?
Önemli olan, böyle bir inancı dini bir talimat veya tıbbi bir tavsiye olarak kabul etmek için hiçbir temel bulunmamasıdır. Çocuk Allah'ın bir lütfudur; çocuk sahibi olma konusunda zorluk yaşayan aileler, dua etmenin yanı sıra tıbbi yardıma da başvurmalıdır.
Kuşlara atılan yemin kısırlıkla bir ilgisi var mı?
Bazı ziyaretçiler arasında kuşlara atılan yemi toplamanın çocuk sahibi olmaya vesile olacağı şeklinde bir anlayışın yayıldığı söyleniyor. Ancak bu uygulamanın kısırlığı tedavi edeceği veya hamileliğe yardımcı olacağı bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.
Ayrıca, bu tür bir inancı İslam dininde belirlenmiş bir amel gibi göstermek de doğru değildir. Mekke ve Medine'nin kutsal şehirler olması, oradaki her türlü eşyaya veya nesneye özel bir şifa özelliği yüklenebileceği anlamına gelmez.
Çocuk istemede dua ve tedavi birbirine zıt değildir
Çocuk Allah'ın bir armağanıdır. Çocuk sahibi olmak isteyen bir insanın dua etmesi, ibadet etmesi ve Yaradan'dan yardım istemesi doğaldır.
Ancak çocuk sahibi olma konusunda zorluk yaşanıyorsa, nedenlerini belirlemek için uzman bir doktora başvurmak önemlidir. Bu durum sadece kadına bağlı olmayıp, erkek sağlığıyla da ilgili olabilir.
Bu nedenle sorunu bir utanç veya suç olarak kabul etmeden, gerekli tıbbi kontrollerden geçmek gerekir. Çeşitli batıl inançlara inanıp tedaviyi geciktirmek, değerli zamanın kaybedilmesine yol açabilir.
Umre yolculuğunda inanç ve amellere dikkat edilmelidir
Hac ve Umre, Müslümanlar için yüce ibadet yolculuklarıdır. Bu tür bir ziyaretin temel amacı ibadet etmek, dua etmek, manevi arınma sağlamak ve Allah'a yakınlaşmaktır.
Bu yüzden kutsal mekanlarda çeşitli asılsız inanışları yaymaktan veya bunları dini bir amel olarak kabul etmekten kaçınmak gerekir. Ziyaretçilerin her amelin dini bir temeli olup olmadığını güvenilir kaynaklardan kontrol etmesi önemlidir.
En önemlisi, çocuk dileyen insan ümidini kaybetmesin: dua etsin, sabırlı olsun ve tıbbi yardım almaktan da geri durmasın. İnanç, batıl inançlara değil, güvenilir dini bilgilere ve doğru amellere dayanmalıdır.
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