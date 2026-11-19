Futbol sahasındaki ağır sakatlık trajediyle sonuçlandı: Abel Nunes hakkında neler biliniyor?
Dünya futbolu bir kez daha ağır ve acı bir kayıpla sarsıldı. Arjantin'in Ezeiza kulübü genç takım oyuncusu Abel Nunes bir maç sırasında başına aldığı ağır darbe sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 12 Kasım 2026 tarihinde sahada yaşanan talihsiz kazanın ardından doktorlar üç gün boyunca onun hayatını kurtarmak için mücadele verdi, ancak 15 Kasım'da genç yetenek hayata gözlerini yumdu.
Sahadaki talihsiz kaza nasıl gerçekleşti?
Edinilen bilgilere göre trajedi, Buenos Aires eyaletinin Jose C. Paz şehrinde Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) himayesindeki bir gençlik turnuvası (AFA Juveniles C - beşinci lig) kapsamındaki maçta yaşandı. Bazı medya organlarında merhum futbolcunun 16 yaşında olduğu belirtilirken, diğer kaynaklarda 18 yaşında olduğu ifade ediliyor.
Maçın kritik anlarından birinde rakip oyuncunun topa vurduğu sert şut Abel Nunes'in başına isabet etti. Darbenin şiddetiyle futbolcu anında sahada bilincini kaybederek yere yığıldı.
Trajedinin kronolojisi
Temel detaylar
Sakatlanma tarihi ve yeri
12 Kasım 2026, Jose C. Paz şehri (Buenos Aires eyaleti)
Turnuva ve rakip
AFA Juveniles C turnuvası, Deportivo Muniz takımına karşı oynanan maç
Tıbbi müdahale ve sonuç
Acil cerrahi müdahale yapıldı; 15 Kasım'da vefat etti
Hastanedeki durum ve resmi açıklamalar
Olay gerçekleşir gerçekleşmez sahadaki sağlık ekipleri Nunes'e ilk müdahaleyi yaparak onu acilen en yakın hastaneye sevk etti. Tıbbi merkezde futbolcuya karmaşık bir cerrahi operasyon yapılmasına rağmen, alınan darbe hayati tehlike arz ediyordu ve Pazar günü vefat ettiği resmen açıklandı.
Bu ağır kayıp üzerine Ezeiza futbol kulübü yönetimi ve Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) Başkanı Claudio Tapia birer açıklama yaparak merhum futbolcunun ailesine, takım arkadaşlarına ve yakınlarına derin taziyelerini ilettiler.
Sizce genç ve çocuk futbolunda oyuncuların baş bölgesini ağır sakatlıklardan korumak ve tıbbi denetimi güçlendirmek adına ne gibi ek önlemler alınmalı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!
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