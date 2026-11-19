Dünya futbolu bir kez daha ağır ve acı bir kayıpla sarsıldı. Arjantin'in Ezeiza kulübü genç takım oyuncusu Abel Nunes bir maç sırasında başına aldığı ağır darbe sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 12 Kasım 2026 tarihinde sahada yaşanan talihsiz kazanın ardından doktorlar üç gün boyunca onun hayatını kurtarmak için mücadele verdi, ancak 15 Kasım'da genç yetenek hayata gözlerini yumdu.

Sahadaki talihsiz kaza nasıl gerçekleşti?

Edinilen bilgilere göre trajedi, Buenos Aires eyaletinin Jose C. Paz şehrinde Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) himayesindeki bir gençlik turnuvası (AFA Juveniles C - beşinci lig) kapsamındaki maçta yaşandı. Bazı medya organlarında merhum futbolcunun 16 yaşında olduğu belirtilirken, diğer kaynaklarda 18 yaşında olduğu ifade ediliyor.

Maçın kritik anlarından birinde rakip oyuncunun topa vurduğu sert şut Abel Nunes'in başına isabet etti. Darbenin şiddetiyle futbolcu anında sahada bilincini kaybederek yere yığıldı.