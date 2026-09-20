«Mekke Anlaşması» devreye giriyor: Türkiye, Suudi Arabistan'a askeri yardıma hazır!

Orta Doğu bölgesindeki jeopolitik ve askeri dengeyi kökten değiştirecek devasa ve tarihi bir adım atıldı. Türk yetkililer, Suudi Arabistan’a kapsamlı askeri yardım sağlamaya tamamen hazır olduklarını açıkladı. Yemen'deki «Ensarullah» (Husiler) hareketinin düzenli füze ve drone saldırıları nedeniyle Suudi topraklarında güvenlik ve savunma ihtiyaçlarının arttığı bir dönemde, Ankara yönetimi «Mekke Anlaşması» kapsamında Riyad'ın tüm askeri taleplerini tam olarak karşılama niyetinde olduğunu bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla gerçekleşen üst düzey görüşmeler ışığında bu anlaşma, İslam dünyasının en güçlü üç ordusunu ortak bir savunma gündemi etrafında birleştiriyor. Husilerin açık tehditlerinin yükseldiği bir dönemde Ankara'nın bu kararlı tutumu, Arap Yarımadası'ndaki güç dengesini kökten yeniden tanımlıyor.

Peki, «Mekke Anlaşması» hangi askeri yükümlülükleri içeriyor, Türkiye'nin modern taarruz dronları ve hava savunma sistemleri Suudi Arabistan'ı Husi saldırılarından kurtarabilecek mi ve bu üçlü ittifak bölgede yeni bir güvenlik kalkanı oluşturabilecek mi?

«Mekke Anlaşması ve Husi Tehdidi»: Askeri yakınlaşmanın kronolojisi

Ankara ile Riyad arasındaki yeni askeri iş birliğinin temel aşamaları:

Ankara'dan resmi teklif: Türk yönetimi, Husilerin Suudi şehirlerine ve petrol altyapısına yönelik saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın savunma ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaya hazır olduğunu açıkladı;

«Mekke Anlaşması» kozu: Askeri iş birliği, kutsal şehirlerin güvenliğini ve stratejik ortaklığı sağlamayı öngören tarihi «Mekke Anlaşması»na dayanıyor;

Üçlü ittifak ortamı: Ankara, Riyad ve İslamabad liderlerinin (Erdoğan, Muhammed bin Selman ve Şahbaz Şerif) dostane görüşmesi, bölgede yeni bir savunma ekseninin şekillendiğini gösterdi;

Husilerin baskısına yanıt: «Ensarullah» temsilcilerinin Türkiye ve Pakistan'a yönelik ültimatomlarına rağmen, müttefikler geri adım atmayacaklarını pratikte kanıtladı;

Silahlı kuvvetlerin entegrasyonu: Suudi hava savunma sisteminin ve stratejik noktaların Türk askeri teknolojileriyle güçlendirilmesi planlanıyor.

Orta Doğu'da yeni askeri ittifak: Kapasite ve yükümlülüklerin karşılaştırılması

«Mekke Anlaşması» kapsamındaki temel alanlar:

Göstergeler ve yönler Türkiye'nin askeri kapasitesi Suudi Arabistan’ın ihtiyaçları Hukuki zemin «Mekke Anlaşması» ve stratejik mutabakatlar Savunma ve bölgesel güvenlik gereksinimi Temel askeri destek Taarruz dronları (Bayraktar), hava savunma sistemleri, lojistik Stratejik petrol tesislerini ve şehirleri koruma Ana tehdit kaynağı Yemen'deki Husilerin bölgesel provokasyonları Balistik füzeler ve kamikaze dron akını Bölgesel ortak Pakistan (nükleer kapasite ve ağır birlikler) Finansal kaynaklar ve altyapı temeli Diplomatik statü NATO üyesi olarak yüksek muharebe deneyimi İslam dünyasının finansal ve dini merkezi

Jeopolitik analiz: Uzmanlar «Ankara-Riyad» askeri bloğu hakkında

Uluslararası siyaset ve güvenlik uzmanlarının sonuçları:

İslam dünyasındaki güç dengesi: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki askeri ilişkilerin yeniden tesisi, Orta Doğu'da dış güçlerin (Batı) etkisini azaltarak iç güvenlik konturu oluşturmaya hizmet edecektir;

Türk savunma sanayiinin zaferi: Suudi pazarı, Türk savunma sanayii için benzeri görülmemiş siparişler sunuyor; bu da Baykar ve diğer askeri devlerin bölgedeki konumunu güçlendiriyor;

Husilere güçlü sinyal: Türkiye gibi devasa bir orduya sahip bir devletin Suudi tarafında sahaya çıkması, Husi hareketini radikal adımlardan caydıran ciddi bir faktördür;

Kızıldeniz ve lojistik: Bu ittifak sadece karada değil, aynı zamanda Kızıldeniz'deki uluslararası ticaret yollarını korsanlardan ve füze saldırılarından korumada belirleyici bir rol oynayacaktır.

Türkiye'nin «Mekke Anlaşması» aracılığıyla Suudi Arabistan'a açık askeri destek vermesi, Orta Doğu'da yeni bir askeri-siyasi dönemin başladığının işaretidir.

Sizce Türkiye'nin Suudi Arabistan'a askeri yardımı Husi füze saldırılarını tamamen durdurabilir mi, yoksa Orta Doğu'da yeni bir çatışma dalgasını mı tetikleyecek? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ittifakının Müslüman dünyasının ana savunma kalkanı olabileceğine inanıyor musunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve büyük jeopolitikteki bu tarihi olayların analizini tüm yakınlarınız ve siyaset meraklılarıyla paylaşın!