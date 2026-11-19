Çekya'nın başkenti Prag'da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 46 kişi çeşitli derecelerde yaralandı. Yaralılar arasında 16 yabancı uyruklu kişi de bulunuyor. İki tren makinistinin durumu ağır. Kazada hayatını kaybeden olduğuna dair henüz bir bilgi verilmedi.

Olay, sabah yoğun saatlerde, yerel saatle yaklaşık 07:00'de meydana geldi. Trenler, başkentin merkezindeki ana tren istasyonu yakınında bulunan bir köprü üzerinde çarpıştı. Yetkililer, trenlerin şehir içinde nispeten düşük hızda hareket ettiğini belirtti.

Çekya Ulaştırma Bakanı Ivan Bednarjik, yerel basına yaptığı açıklamada olayın kesin nedeninin henüz bilinmediğini söyledi. Bakan'a göre, kazanın teknik bir arıza mı yoksa insan hatasından mı kaynaklandığı konusunda henüz bir sonuca varmak için erken. Ancak ilk verilerden biri, trenlerden birinin dur işaretine rağmen hareket ettiğini gösteriyor.

Bakan, olayın ayrıntılarını titizlikle incelemeyi ve demir yolu ulaşım güvenliğini daha da artırmak için gerekli önlemleri almayı hedeflediklerini belirtti.

Kurtarma ekipleri, trenlerdeki tüm yolcuları tahliye etmek için yaklaşık iki saat harcadı. Olay yerinden çekilen fotoğraflarda, kurtarma görevlilerinin yaralıları sedyelerle taşıdığı görüldü.

Prag Emniyet Müdürlüğü, kurtarma operasyonunun sona erdiğini bildirdi. Şu anda trenlerin çarpışmasına yol açan koşulları belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.