Mahmud Muradov iki kemerin peşinde: 2020’deki maç yeniden gündeme mi geliyor?

Mahmud Muradov, Prag’da Will Fleury’yi ikinci rauntta teknik nakavtla mağlup ederek OKTAGON MMA’in yarı ağır sıklet kategorisindeki tartışmasız şampiyonu oldu. Ancak Özbekistanlı dövüşçü, zaferin ardından yeni kemerini kutlamakla yetinmedi ve bir sonraki rakip olarak Polonyalı Krzysztof Jotko’nun adını verdi.

Bu, sıradan bir meydan okuma değil. Muradov orta sıklette geçici şampiyon, Jotko ise bu sıkletin mevcut tartışmasız şampiyonu. En ilginç nokta ise ikilinin altı yıl önce UFC’de karşılaşmasının planlanmış olması, ancak maçın gerçekleşmemesi.

Fleury’nin üstünlüğü 15 saniyede sona erdi

OKTAGON 92 turnuvası 1 Ağustos’ta Çekya’nın başkenti Prag’daki Štvanice Adası’nda düzenlendi. Saat farkı nedeniyle ana maçlar Özbekistan’da 2 Ağustos’un ilk saatlerine denk geldi. Turnuva öncesinde Fleury, yarı ağır sıklet kemerinin sahibi ve OKTAGON’un en tehlikeli dövüşçülerinden biri olarak gösteriliyordu.

İlk rauntta İrlandalı şampiyon, güreş ve kafes kenarındaki baskısıyla Muradov’a zor anlar yaşattı. Ancak ikinci raunttan yalnızca 15 saniye sonra Özbek dövüşçü, isabetli bir sağ kontra yumruk vurdu.

Fleury dengesini kaybedip yere düşünce Muradov vuruş serisine devam etti ve hakem maçı durdurdu. Böylece Will Fleury’nin OKTAGON’daki altı maçlık galibiyet serisi sona erdi, yarı ağır sıklet kemeri ise Muradov’a geçti.

Yeni şampiyonun ilk hedefi belli oldu

Muradov maçın ardından orta sıkletteki mevcut şampiyon Krzysztof Jotko ile karşılaşmak istediğini açıkladı.

Bu karşılaşma sportif açıdan mantıklı görünüyor. Çünkü orta sıklette şu anda iki farklı kemer sahibi bulunuyor:

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OKTAGON’un resmî sayfasında Muradov hâlâ orta sıklet geçici şampiyonu olarak gösteriliyor. Jotko ise Kerim Engizek’i mağlup ederek kategorinin yeni tartışmasız şampiyonu oldu.

Bu nedenle olası Muradov-Jotko maçı, orta sıklette kemerleri birleştirme karşılaşması olabilir. Ancak organizasyon henüz maçın sıkletini, tarihini veya yerini resmî olarak açıklamadı.

Bu maçın 2020’de yapılması gerekiyordu

Muradov ile Jotko arasındaki geçmiş yeni değil. İkilinin 31 Ekim 2020’de Las Vegas’taki UFC Fight Night turnuvasında karşılaşması planlanmıştı.

Ancak Polonyalı dövüşçü hazırlık sırasında sakatlandı ve maçtan çekildi. Jotko o dönemde ayak parmağını kırdığını açıklayarak, karşılaşmadan kısa süre önce çekildiği için Muradov’dan özür diledi.

Daha sonra Muradov’un rakibi olarak Kevin Holland belirlendi. Ancak Özbek dövüşçünün COVID-19 testi pozitif çıkınca bu maç da gerçekleşmedi.

Böylece 2020’de başlayan hikâye yarım kaldı:

Muradov ile Jotko arasında maç planlandı. Jotko sakatlığı nedeniyle çekildi. Kevin Holland yeni rakip oldu. Muradov’un koronavirüs testi pozitif çıktı. Beklenen karşılaşma altı yıl ertelendi.

Şimdi ikili UFC’de değil, Avrupa’nın en büyük organizasyonlarından biri olan OKTAGON’da şampiyonlar olarak karşılaşabilir.

Jotko da ikinci kemeri hedefliyor

Bu olası maçı daha da ilgi çekici kılan bir başka nokta var. Krzysztof Jotko daha önce orta sıklet şampiyonu olduktan sonra yarı ağır sıklete çıkıp ikinci kemer için mücadele etmek istediğini açıklamıştı.

O dönemde yarı ağır sıklet kemeri Will Fleury’ye aitti. Şimdi ise bu unvanı Mahmud Muradov kazandı.

Böylece iki farklı senaryo ortaya çıkabilir:

Birinci seçenek: Muradov kilo vererek orta sıklet kemerlerini birleştirmek için Jotko ile karşılaşır.

İkinci seçenek: Jotko yarı ağır sıklete çıkarak Muradov’un yeni kemerine meydan okur.

Sportif mantığa göre ilk seçenek daha doğal. Çünkü geçici şampiyonun genellikle tartışmasız şampiyonla kemer birleştirme maçına çıkması gerekir. Ancak Muradov’un yarı ağır sıkletteki yeni statüsü, organizasyona daha büyük bir rekabet yaratma fırsatı da sunuyor.

İki sıklette mücadele etmek Muradov için kolay olmayacak

Yarı ağır sıklette zafer kazanan Muradov orta sıklete dönerse yeniden kilo vermek zorunda kalacak. Bu durum dövüşçünün fiziksel durumunu, toparlanmasını ve hazırlık süresini etkileyebilir.

Jotko ise orta sıklette daha doğal hareket eden, güreş ve kontrole dayalı dövüşen deneyimli bir sporcu. UFC’de 17 maça çıkıp 11 galibiyet aldı ve OKTAGON’da şampiyonluğa ulaştı. Organizasyon onu kendi kategorisinin en deneyimli dövüşçülerinden biri olarak tanımlıyor.

Olası karşılaşmada stil çatışması yaşanabilir:

Muradov mesafeyi ve hızlı vuruşları kullanır;

Jotko rakibinin hareket alanını kısıtlamaya ve maçı kontrol etmeye çalışır;

Muradov’un nakavt gücü vardır;

Jotko uzun süren ve taktik ağırlıklı maçlarda tehlikelidir;

ikisi de UFC seviyesinde önemli deneyim kazandı.

Muradov, Fleury’ye karşı verdiği maçta baskı altında bile sakin kalabildiğini ve tek bir isabetli kontra vuruşla karşılaşmanın gidişatını değiştirebildiğini gösterdi. Jotko ise onu kafes kenarında tutmaya ve vuruş yapabileceği uygun mesafeyi bırakmamaya çalışabilir.

Fleury de rövanşı unutmuyor

İrlandalı dövüşçü yenilginin ardından Muradov’un yeteneğini kabul etti. Özbek sporcuyu OKTAGON’daki doğal yeteneği en yüksek dövüşçülerden biri olarak nitelendirdi, ancak gelecekte kemeri geri alacağını da belirtti.

Bu, Muradov’un önünde en az üç olası yol bulunduğu anlamına geliyor:

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Muradov Jotko’yu seçerse yarı ağır sıklet kategorisindeki kemer savunması bir süre ertelenebilir. Aksine, önce yeni unvanını savunursa orta sıkletteki geçici şampiyonluk meselesi yeniden belirsizliğe sürüklenir.

Sıradan bir maç değil, iki şampiyonun hesaplaşması

Muradov ile Jotko’nun yolları 2020’de kesişmeliydi. O dönemde ikisi de UFC sıralamasında yükselmek isteyen orta sıklet dövüşçüleriydi. Aradan altı yıl geçtikten sonra ikisi de Avrupa’ya döndü ve aynı organizasyonda şampiyonluk kemerlerini kazandı.

Muradov şu anda benzersiz bir durumda:

yarı ağır sıklette tartışmasız şampiyon;

orta sıklette geçici şampiyon;

OKTAGON’da yenilgisiz;

son maçını teknik nakavtla tamamladı.

Jotko ise orta sıkletin ana kemerine sahip. Bu nedenle karşılaşma resmen onaylanırsa, sıradan bir sonraki maç olmaktan çıkıp kategorinin gerçek şampiyonunu belirleyen ve 2020’den kalan hesabı kapatan bir mücadeleye dönüşecek.

Sizce Muradov, Jotko ile orta sıklette karşılaşmalı mı, yoksa önce yarı ağır sıklet kemerini savunması mı daha doğru olur? Fikrinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram’da veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!