İspanya'da tren kazası nedeniyle üç günlük yas ilan edildi

İspanya'da onlarca kişinin hayatını kaybettiği tren kazası nedeniyle üç günlük resmi yas ilan edildi. Bu durum, 28 Ekim'de ülke Başbakanı Pedro Sanchez tarafından açıklandı.

Sanchez, yasın 29 Ekim'den 31 Ekim'e kadar süreceğini belirtti. Yas günleri tüm ülkeyi kapsayacak.

Sanchez, "İspanya yasta ve mağdurları kucaklıyor. İspanya hükümeti ve tüm devlet, mağdurlar ve ailelerinin yanındadır" dedi.

Facia, Toledo eyaletindeki Urda şehri yakınlarında Renfe ve Iryo şirketlerine ait iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu meydana geldi. İlk bilgilere göre, trenlerden biri durmakta olan diğer trene çarptı. Olayın nedenlerine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Son verilere göre kaza sonucunda en az 68 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı. Bunların yaklaşık 50'sinin durumu ağır. 30 yolcunun ise hafif yaralandığı ve tıbbi müdahale yapıldığı bildirildi. Kurtarma çalışmaları sırasında kurban sayısının değişebileceği belirtildi.