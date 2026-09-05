Çekya'da telefona dalan 7 yaşındaki çocuk metro raylarına düştü (video)

·0·Dünya
Çekya'da telefona dalan 7 yaşındaki çocuk metro raylarına düştü (video)

Çekya'nın başkenti Prag'da 7 yaşındaki bir çocuk, telefona bakarak yürürken metro raylarına düştü. Çocuk, tren gelmeden saniyeler önce diğer yolcular tarafından kurtarıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Çek Cumhuriyeti polisi yaptı.

Olay, 2 Eylül günü saat 18:00 civarında “Muzeum” metro istasyonunda meydana geldi. Polis bilgilerine göre, bir aile üyesiyle birlikte olan çocuk, telefona daldığı için raylara doğru yürüdüğünü fark etmedi.

Çocuk aniden dengesini kaybederek rayların üzerine düştü. O sırada yabancı uyruklu bir yolcu onu kurtarmak için raylara atladı. Diğer yolcuların da yardımıyla çocuk sadece birkaç saniye içinde perona çıkarıldı.

Çocuğun hayatının kurtarılmasında peron kenarında bulunan acil durdurma düğmesi de önemli bir rol oynadı. Düğmeye basılmasıyla yaklaşan metro treni durduruldu.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından hafif yaralanan çocuk, sağlık görevlilerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Çek polisi, yaşanan olayın ardından çocukları ve ebeveynlerini metro ve demiryolu alanlarında telefon veya kulaklık kullanırken dikkatli olmaya çağırdı. Polis, kısa süreli bir dikkatsizliğin bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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