Rusya'nın Tuva Cumhuriyeti'nde ünlü güreşçi İvan Huragan'ın anısını yaşatma girişimi başlatıldı. Öğrencileri, Kızıl şehrindeki yerel bir spor kompleksine hocalarının adının verilmesi için bir imza kampanyası başlattı.

İvan Huragan; sambo, judo ve serbest güreş dallarında SSCB spor ustası ve aynı zamanda gaziler arasında iki kez dünya şampiyonu olmuş bir isimdi.

Yayılan haberlere göre Huragan, 1970'lerde Moskova'da düzenlenen bir müsabakada, o dönemde KGB görevlisi olan Vladimir Putin ile karşılaşmış ve onu sadece bir dakikada mağlup etmişti.

2023 yılında hayatını kaybeden sporcunun öğrencileri, onun Tuva sporunun gelişimine yaptığı katkıları onurlandırmak ve adını gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu girişimi başlattı.