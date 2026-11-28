ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı neden sert bir tutum sergilemekten kaçındığını açıkladı. Trump, Ukrayna'daki savaşı durdurmak ve taraflar arasında bir anlaşmaya varmak için liderler arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bu nedenle Putin ile ilişkilerde gerilimi tırmandırmak istemiyor.

26 Kasım'da gazeteciler Trump'a neden Putin'e 'dostum' diye hitap ettiğini sordu. ABD Başkanı'na göre, devlet başkanları arasındaki açık düşmanlık ve birbirlerine karşı olumsuz tutum, müzakere sürecini oldukça karmaşık hale getirebilir.

“Ona 'Senden hoşlanmıyorum!' diyebilirdim. O zaman Putin ile Zelenskiy arasındaki sorun bizimle de yaşanırdı. Bu çatışmayı çözmedeki en büyük zorluk, iki liderin birbirine duyduğu nefret,” dedi Trump.

Ayrıca gazetecilerden biri, ABD Başkanı'nın daha önce Rusya'nın Avrupa topraklarına yönelik askeri saldırganlığı hakkında sert ifadeler kullandığını hatırlattı. Buna karşılık Trump, Rusya'ya karşı her zaman sadece açıklamalarla değil, pratik eylemleriyle de kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı.

“Tonumun sertleştiğini sanmıyorum. Rusya'ya karşı her zaman çok sert oldum. Ancak bir anlaşmaya varmak istiyorum,” dedi ABD Başkanı.

Hatırlatmak gerekirse, 19 Kasım'da Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında Donald Trump, Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Görüşmenin başında ABD Başkanı, Rus lideri 'dostum' olarak nitelendirmişti. Daha sonra Putin ile kucaklaştığı bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak altına 'Dostum' notunu düşmüştü.

Basın toplantısı sırasında Trump'a, Putin'in tüm ABD'nin de dostu sayılıp sayılmayacağı soruldu. Amerikan lideri bu soruya cevap verirken, tüm ülke adına konuşma yetkisi olmadığını belirtti. Ancak şahsen Rusya Devlet Başkanı ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurguladı.