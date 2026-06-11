Vincent Kompany hedefine ulaştı: Bayern 65 milyon euroluk transferi bitirdi

·50·Spor
Vincent Kompany hedefine ulaştı: Bayern 65 milyon euroluk transferi bitirdi

Bayern, yaz transfer dönemindeki ilk büyük anlaşmasını gerçekleştirmek üzere. Münih ekibi, Eintracht Frankfurt ile savunma oyuncusu Nathaniel Brown'ın transferi konusunda prensipte anlaştı. Bu transfer bizzat teknik direktör Vincent Kompany tarafından talep edilmişti. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

BILD gazetesinin haberine göre kulüpler, toplam değeri 65 milyon euroyu bulan bir paket üzerinde el sıkıştı. Bu tutarın bir kısmı bonuslar şeklinde ödenecek. Taraflar şu anda sadece ödeme yapısı, yani garanti ücret ve bonus miktarları üzerinde son görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Vincent Kompany, 22 yaşındaki Nathaniel Brown'ı taktiksel planında önemli bir figür olarak görüyor. Teknik adam onu hem kanat savunmasında hem de sol kanat hücum hattında etkili olabilen çok yönlü bir futbolcu olarak değerlendiriyor. Kulüp yönetimi transferi bir an önce resmiyete kavuşturmayı hedefliyor.

Futbolcu şu anda Almanya milli takımı ile ABD'de bulunuyor. Bu nedenle, zorunlu sağlık kontrolünün doğrudan orada yapılması için organizasyonel çalışmalar başlatıldı. Kulüpler arasındaki veri alışverişi dijital formatta gerçekleştiriliyor, bu da transferin daha hızlı tamamlanmasını sağlayacak.

Nathaniel Brown, Julian Nagelsmann yönetimindeki milli takımda da ilk 11'de yer bulmaya aday. Futbolcu, tüm dikkatini uluslararası maçlara verebilmek için transfer konusunu bir an önce kapatmak istiyor. Almanya milli takımı Pazar günü Curaçao ile karşılaşacak ve transferin tam o sırada resmen açıklanması bekleniyor.

BayernBundesligaTransferNathaniel BrownVincent Kompany
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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