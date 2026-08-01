20 Yaşındaki Genç Haritada Kimsenin Hak İddia Etmediği Bir Yeri Bulup Kendini Oranın Devlet Başkanı İlan Etti

Daniel Jackson'ın haritalara olan ilgisi beklenmedik bir projeye yol açtı. Hırvatistan ile Sırbistan arasında hiçbir ülkenin kendi toprağı olarak iddia etmediği küçük bir araziye dikkat çekerek burada Verdis Özgür Cumhuriyeti'nin kurulduğunu duyurdu.

Jackson bu girişimi sadece isimle sınırlı tutmadı. Bir anayasa hazırladı, hükümet kurdu ve cumhuriyet adına sembolik pasaportlar basmaya başladı.

Şimdilik Verdis ağırlıklı olarak çevrim içi bir proje olarak varlığını sürdürüyor. Toprağında kalıcı bir devlet yönetimi veya geniş bir nüfusun yaşadığına dair bir bilgi yok. Ancak fikir internette hızla yayıldı. Binlerce kullanıcı bu sıra dışı mikrodevlete katılma arzusunu dile getirdi.