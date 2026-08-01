Rus Kadın Kedi Sandığı Siyah Panteri Büyüterek Sosyal Medyada Herkesi Şaşırttı

Rus bir kadın, yol kenarında kalan küçük siyah bir hayvanı görüp onu sıradan bir kedi yavrusu sanarak eve götürdü. Hayvanı besleyip sevgiyle bakımını yapmaya başladı.

Zaman geçtikçe hayvanın bedeninin ve hareketlerinin normal bir kedininkinden farklı olduğu fark edildi. Bunun üzerine kadın, evinde baktığı hayvanın aslında siyah bir panter olduğunu anladı.

Bu duruma rağmen panterden vazgeçmedi. Zamanla kadın ve hayvan arasında yakın bir bağ oluştu. Panter, evdeki köpekle de anlaşarak onunla birlikte oynamaya başladı.

Kadın, siyah panter ve köpeğin yer aldığı videolar sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca kullanıcının dikkatini çekti.