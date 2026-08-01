Irak'ta kamyon devrildi, binlerce civciv yola saçıldı

Irak'ın Bağdat-Diyala otoyolunda civciv taşıyan bir kamyon kaza yaparak devrildi. Sonuçta araçtaki binlerce civciv yol boyunca etrafa saçıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bazı sürücüler civcivleri ezmemek için araçlarını durdurdu ve dikkatli hareket etti. Bu durum yolun bazı kesimlerinde trafik sıkışıklığına neden oldu.

Ancak tüm sürücüler durmadı. Yoluna devam eden araçların altında kalan çok sayıda civcivin telef olduğu belirtiliyor.

Şu ana kadar kamyonun neden devrildiği ve sürücünün durumu hakkında bilgi verilmedi.