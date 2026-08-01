Mykhailo Mudryk cezasının kaldırılmasının ardından Chelsea'ye dönüyor

·84·Spor
Mykhailo Mudryk cezasının kaldırılmasının ardından Chelsea'ye dönüyor

Chelsea'nin kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk'e verilen dört yıllık men cezası kısaltıldı ve futbolcunun takıma dönmesine izin verildi. Bu durum Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki temyiz sürecinin ardından netleşti ve Ukraynalı futbolcunun kısa süre içinde takımın sezon öncesi kampına katılması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse futbolcu 2024 yılının kasım ayından bu yana sahalardan uzaktı. Solunum kapasitesini artıran meldonium maddesinin tespit edilmesi nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından 2025 yılının haziran ayında dört yıllık men cezası verilmişti.

Cezanın iptali ve mahkeme süreci

Bu ağır ceza nedeniyle Mykhailo Mudryk'in 2028 sonuna kadar resmi maçlarda forma giyememesi gerekiyordu. Ancak futbolcu Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurarak yasaklı maddeleri asla bilerek tüketmediğini vurgulayarak temyize gitmişti.

İngiltere Futbol Federasyonu cuma günü yaptığı açıklamada, futbolcunun ihlali kabul ettiğini ve ceza süresinin erkenden tamamlanarak derhal sahalara dönme hakkı kazandığını onayladı. Temyiz detayları açıklanmasa da bu karar futbolcunun kariyerine devam etmesi için yeşil ışık yaktı.

Futbolcunun duyguları ve Chelsea'nin yaklaşımı

Mykhailo Mudryk bu dönemin kariyerindeki en zorlu sınav olduğunu gizlemedi. Açıklamasında hiçbir zaman bilerek kuralları çiğnemediğini, adil rekabetin ve profesyonelliğin kendisi için her zaman öncelikli olduğunu özellikle vurguladı.

“Bu uzun süren mücadelenin ardından bana verilen dört yıllık yasak kaldırıldı ve kariyerime derha devam etme hakkı kazandım”, — diyerek yakınlarına ve arkadaşlarına minnettarlığını dile getirdi Ukraynalı futbolcu.

Yeni teknik direktör yönetimindeki beklentiler

Bu skandal olayın sona ermesinin ardından Chelsea yönetimi de resmi bir açıklama yaparak meselenin olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Londralılar futbolcuyu desteklemeye devam ediyor ve o artık takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde kendini gösterme fırsatı bulacak.

Belirtmek gerekir ki ceza süresince Mudryk'in kulüp tesislerine girmesi ve kulüp imkanlarından yararlanması yasak olduğundan esas olarak bireysel çalışmıştı. Artık ise ana kadro antrenmanlarına dönerek Chelsea formasıyla en iyi futbolunu sergilemeyi hedefliyor.

Mykhailo MudrykChelseaPremier LigXabi AlonsoDoping
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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