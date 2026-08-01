Ronaldo'nun düğününe kimler geliyor: Gürültü koparan liste yayıldı

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in düğünü hakkında yeni söylentiler ortaya çıktı. İnternette yayılan haberlere göre törene spor, sinema ve müzik dünyasından birçok ünlü isim davet edildi.

Listede Vin Diesel, Khabib Nurmagomedov, Drake, IShowSpeed, Jennifer Lopez, Rihanna, Kylian Mbappe, Travis Scott ve Rodrygo'nun yer aldığı söyleniyor.

Ancak Ronaldo ve Georgina düğün tarihi veya davetli listesi hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Çiftin yakında evleneceğine dair haberler hala tahmin düzeyinde kalmaya devam ediyor.

Bazı ünlülere davetiye gönderildiğine dair önceki haberler de güvenilir kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Bu yüzden yayılan listeyi resmi bilgi olarak kabul etmek için henüz erken.